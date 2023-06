As novidades do ExpressVPN Keys

Personalize a duração do bloqueio automático

Agora você pode personalizar o tempo que o Keys permanece desbloqueado depois que você sai do aplicativo, perfeito para quando você precisa trocar de aplicativo momentaneamente.

Não se preocupe, tudo no seu cofre permanece criptografado mesmo quando o Keys é desbloqueado. Por exemplo, seus logins são descriptografados apenas quando você realiza uma ação para revelá-los ou preenchê-los automaticamente.

Embora a duração padrão do bloqueio automático seja de 5 minutos, você pode alterá-la no aplicativo em Configurações do Gerenciador de Senhas > Segurança > Bloqueio automático ao sair do aplicativo.