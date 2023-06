Overvågning af databrud

Dine loginoplysninger kan blive eksponeret som en del af databrud, hvilket bringer dine følsomme oplysninger i fare. Keys kan advare dig om kompromitterede konti på to måder.



Hvis dine gemte adgangskoder er blevet udsat for et databrud, får du en advarsel under afsnittet Eksponerede adgangskoder under funktionen Adgangskodesundhed. Du kan også angive en e-mailadresse for at tjekke, om data, der er forbundet med e-mailadressen, har været med i et databrud. Hvis mailadresse har været med i et brud, skal du ikke bekymre dig – Keys vil vejlede dig trin for trin om sikring af dine konti.