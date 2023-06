Utworzyliśmy nowe pole umożliwiające dodawanie ważnych informacji do loginów. Jest to szczególnie praktyczne w przypadku kodów odzyskiwania, odpowiedzi na pytania zabezpieczające lub jeśli po prostu masz ochotę dopisać coś do loginu, który chcesz u nas bezpiecznie przechowywać.

Aby uzyskać dostęp do Stanu hasła, dodaj co najmniej jeden login, a następnie stuknij liczbę w prawym górnym rogu ekranu Keys.

Pozytywny wynik zweryfikował silną ochronę Keys i potwierdził to, co wykazały nasze wewnętrzne testy.

Chroń poufne dane, takie jak dokumenty ubezpieczeniowe i regularnie używane karty – wszystko to w jednym miejscu. Teraz możesz dodawać notatki i karty do skarbca Keys na urządzeniu z iOS lub Androidem.*

