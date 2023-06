Miglioramenti al riempimento automatico

Quando si inseriscono automaticamente i dati di accesso sul dispositivo Android o iOS, ora Keys suggerisce gli accessi salvati per qualsiasi altro dominio ad esso associato. Ad esempio, se stai effettuando l'accesso su Apple.com, Keys ti suggerirà gli accessi salvati per iCloud.com e viceversa.



Keys aiuta anche a proteggerti dagli attacchi di phishing. Ogni volta che salvi un accesso, Keys registra l'URL associato. Non compila automaticamente gli accessi se il sito in cui ti trovi non è sicuro o non corrisponde all'URL memorizzato in Keys, impedendoti di inviare i tuoi dati di accesso a siti truffaldini.