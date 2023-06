Votre gestionnaire de mots de passe intégré est doté de nouvelles fonctionnalités que nous souhaitons vous faire découvrir, et qui seront encore plus nombreuses dans les semaines à venir.



Nous sommes toujours à la recherche de meilleures solutions pour améliorer Keys à chaque nouvelle version. Après tout, nous avons développé Keys pour qu'il s'intègre parfaitement à ExpressVPN, garantissant ainsi la protection de vos mots de passe en toute simplicité et votre satisfaction en tant qu'utilisateur.



Découvrons quelques nouvelles fonctionnalités et mises à jour ! Nous sommes impatients de les partager avec vous !