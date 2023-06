Keys auttaa myös tietojenkalastelulta suojautumisessa. Kun tallennat kirjautumistiedot, Keys rekisteröi niihin liittyvän URL:n. Se ei täytä tietoja automaattisest isivustolle, joka on turvaton tai ei vastaa Keysiin tallennettua URL:ia. Näin et päädy syöttämään kirjautumistietojasi huijaussivustoille.

Huomaa: Salasanojen turvallisuus on saatavilla vain ExpressVPN Keysissä Androidilla ja iOS:llä, ja se on pian saatavilla Keys-selainlaajennuksessa.

Positiiviset tulokset osoittavat sen, että Keysin turvallisuus on vahvalla pohjalla ja se on nyt tutkittu ulkoisen tahon toimesta sisäisen testauksemme lisäksi.

Sisäänrakennettu salasanojen hallintaohjelma on täynnä uusia ominaisuuksia, ja luvassa on vielä lisää uudistuksia lähiviikkoina. Emme malta odottaa, että pääset käyttämään niitä!

