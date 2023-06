Keys también le ayuda a evitar ataques de phishing. Cuando guarde un inicio de sesión, Keys registrará su URL asociada. No autorrellenará sus inicios de sesión si la página en la que se encuentra no es segura o la URL no coincide con la que tiene almacenada en Keys, evitando así que envíe sus inicios de sesión a páginas web de estafadores.

URL no seguras , porque cualquier dato que fluya entre usted y la página web no está encriptado.

Need help? Chat with us!