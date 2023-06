Außerdem hilft Keys Ihnen, Phishing-Attacken zu umgehen. Bei jedem Speichern eines Logins merkt sich Keys auch die zugehörige URL. Wenn die Seite, auf der Sie sich befinden, nicht sicher ist oder nicht der in Keys gespeicherten URL entspricht, füllt Keys Ihre Logins nicht automatisch aus und verhindert so, dass Sie Ihre Anmeldedaten auf betrügerischen Seiten eingeben.

Wechseln Sie von einem anderen Passwort-Manager zu Keys? Unser Passwort-Manager unterstützt den Import von Logins aus beliebten Diensten wie Chrome, 1Password, LastPass und weiteren. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Logins importieren – das können Sie ganz unkompliziert in der ExpressVPN-App für iOS und Android sowie in unserer Chrome-Browsererweiterung erledigen.

Hinweis: Die Funktion Passwortsicherheit ist nur in ExpressVPN Keys für Android und iOS verfügbar. Sie wird bald auch in der Browsererweiterung für Keys bereitgestellt.

Außerdem müssen Sie jetzt nicht mehr für Ihre Sicherheit auf den Komfort verzichten: Alles, was Sie in Keys speichern, ist verschlüsselt und ganz bequem und unkompliziert auf all Ihren Geräten zugänglich.

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten wie Versicherungsdokumente und Karten, die Sie regelmäßig verwenden – alles an einem Ort. Jetzt können Sie auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät Notizen und Kreditkartendaten in Ihrem Keys-Tresor ablegen.*

Lassen Sie uns in einige der Funktionen und Updates eintauchen, von denen wir am meisten begeistert sind.

Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, wie wir Ihr Erlebnis mit Keys mit jeder neuen Version verbessern können. Schließlich haben wir Keys so konzipiert, dass es sich nahtlos in ExpressVPN integrieren lässt und Ihnen einen leistungsstarken Passwortschutz bietet, der ebenso komfortabel wie einfach zu nutzen ist.

