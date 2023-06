Hvordan liker du Keys og dens funksjoner så langt? Enten du liker dem eller ikke liker dem så godt, er vi interessert i å høre tankene dine. Vi jobber hardt for å sørge for at passordlagringen vår er den beste som finnes.

Du trenger imidlertid ikke å være bekymret – alt i hvelvet forblir kryptert selv når Keys er opplåst. For eksempel blir pare passordene dine dekrytpert når du gjør noe for å vise eller autofylle dem.

Du kan nå tilpasse lengden Keys forblir åpen etter at du går ut av appen, perfekt for når du trenger å bytte apper midlertidig.

Vi har lagt til et nytt felt der du kan legge viktige detaljer til passordene dine. Det er spesielt nyttig for gjenopprettingskoder, svar på sikkerhetsspørsmål eller all ekstrainformasjon om passordet som du vil lagre sikkert.

Når du autofyller passordene dine på Android- eller iOS-enheten, vil Keys nå foreslå lagrede passord for andre tilknyttede domener. Hvis du for eksempel logger inn på Apple.com, vil Keys foreslå lagrede passord for iCloud.com og vice versa.

Bytter du over fra en annen passordlagring? Keys støtter import av passord fra populære tjenester som Chrome, 1Password, LastPass og flere. Finn ut hvordan du importerer passordene dine , Du kan gjøre det i ExpressVPN-appen for iOS og Android, i tillegg til i Chrome-nettleserutvidelsen.

Keys kommer allerede med et passordgeneratorverktøy for å hjelpe deg med å skape sterke, unike og tilfeldige passord. Nå kan du sette tilpassede retningslinjer for å møte passordkravene til ulike nettstedet og apper. Bare legg til passordlengde, sett kriteriene, og ditt sterke, tilpassede passord er klart.

Designet for å bidra til å til din generelle kontosikkerhet, passordhelse tilbyr en vurdering av passordsikkerheten din gjennom en sikkerhetsscore, i tillegg til tips og veiledning for hvordan du forbedrer den.

Hvis de lagrede passordene dine har blitt eksponert i datalekkasjer, får du et varsel under eksponerte passord -seksjonen i passordhelse-funksjonen. Du kan også skreve inn en e-postadresse for å sjekke om noen data tilknyttet den har blitt eksponert i en datalekkasje. Hvis den har det, ikke vær bekymret – Keys vil veilede deg steg-for-steg i hvordan du sikrer kontoene dine.

Vi er alltid på jakt etter måter å forbedre Keys-opplevelsen din på med hver oppdatering. Vi designet tross alt Keys for å integreres sømløst med ExpressVPN for å gi deg en kraftfull passordbeskyttelse som er like gledelig å ha som den er enkel å bruke.

Vi har gjort noen utbedringer under panseret for å forbedre Keys-opplevelsen din

Need help? Chat with us!