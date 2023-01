Waarom hebben we een VPN nodig?

De cloud, accounts, apps, het nieuwe werken, IoT en ga zo maar door. Ons dagelijks leven is ongetwijfeld steeds meer verbonden met het internet en technologische apparaten. De laatste jaren zien we ook een toename in het gebruik van het internet, van werk tot onderwijs, en natuurlijk niet te vergeten streamen en gamen.

Met de toename van het aantal internetgebruikers zijn ook de online bedreigingen en gevaren toegenomen, waardoor de behoefte aan beveiliging en bescherming van onze privé informatie op de voorgrond is getreden.

Het is niet altijd gemakkelijk om te jongleren met de verschillende oplossingen en systemen om onszelf online te beschermen, en daarom willen wij u via onze blog helpen duidelijkheid te scheppen met onze handleiding voor online veiligheid, te beginnen waar wij het meeste van weten, een VPN.

Wat is een VPN?

Laten we meteen met de betekenis beginnen: een VPN is een virtueel privé netwerk, een tunnel waarin onze gegevens worden versleuteld en beschermd. Hoe? Wanneer u het internet opgaat vanaf uw pc, tablet of smartphone, zal uw internet provider (aangeduid met ISP) een IP adres toewijzen dat uw apparaat identificeert en u verbindt met de geselecteerde website of dienst. Dit is een eenvoudige manier om het verkeer te beheren; ISP’s kunnen de door gebruikers bezochte sites bekijken en dus uw activiteiten controleren. Wat gebeurt er als we een VPN activeren? Het virtueel privé netwerk creëert een beveiligd netwerk tussen u en uw eindbestemming, waarbij de ISP alleen het IP adres van de VPN server doorgeeft (kleine spoiler: ExpressVPN heeft servers om uit te kiezen in 94 landen!), dat constant verandert en wordt gedeeld. Verder worden de gebruikersgegevens verpakt in pakketjes en versleuteld binnen de virtuele tunnel die door de VPN wordt gecreëerd, wat het nog veiliger maakt.

Waarom is ExpressVPN anders?

Als dit allemaal ingewikkeld voor je klinkt, maakt ExpressVPN het eigenlijk gemakkelijker. De apps van ExpressVPN zijn beschikbaar voor verschillende platforms en apparaten en stellen u in staat verbinding te maken met servers in 94 landen die beschikken over Trusted Server-technologie, geperfectioneerd om een extra beschermingslaag toe te voegen. Alle gegevens worden gewist telkens als de server opnieuw wordt opgestart, omdat ze alleen op RAM worden opgeslagen en niet op de harde schijf.

Een andere nieuwe functie van ExpressVPN is het Lightway protocol, speciaal ontwikkeld voor onze gebruikers. Lightway is betrouwbaar, snel en goedkoop en maakt uw verbinding nog veiliger door gegevens niet te verliezen en niet te laten lekken. Het is ook gebaseerd op wolfSSL encryptie, een van de veiligste ter wereld.

Omdat wij geven om de privacy van onze gebruikers en omdat wij vinden dat de wereld van het internet vrij en veilig moet zijn, hebben wij het Digital Security Lab opgericht, ons onderzoekscentrum dat digitale rechten en veiligheidskwesties onderzoekt en oplossingen en advies biedt aan eindgebruikers.

Wat doet een VPN nog meer

Met een VPN kunt u in alle veiligheid uw favoriete films en sporten streamen, zelfs wanneer u onderweg bent of op openbare wifi netwerken. Hij geeft u ook toegang tot gecensureerde inhoud in sommige delen van de wereld en tot speciale aanbiedingen in online webwinkels, gewoon door de locatie van uw server te veranderen.

En dat niet alleen: een VPN is nuttig om te gamen, om bestanden in alle veiligheid te delen en om geen enkel veiligheidsrisico te lopen wanneer we verbonden zijn met wifi netwerken en openbare hotspots.

Verder dan VPN’s

Een VPN is dus essentieel voor uw online bescherming, maar laten we niet vergeten dat er nog vele andere hulpmiddelen zijn die in verschillende situaties van pas kunnen komen, van de beveiliging van online accounts (met dubbele authenticatie, wachtwoordmanagers…) tot anoniem zoeken via Tor. En natuurlijk de klassieke antivirus en firewall niet te vergeten. Heel vaak zal het combineren van deze tools met een VPN u de maximale bescherming geven die online beschikbaar is.

In de komende weken zullen we onze handleiding over cyberbeveiliging verder uitwerken door het te hebben over de veiligste browsers, hoe u zich kunt beschermen tegen man-in-the-middle aanvallen en nog veel meer.