Important : Si vous êtes connecté au VPN mais n'avez pas accès à certains contenus, Si vous êtes connecté au VPN mais n'avez pas accès à certains contenus, référez-vous à ce guide.

Ce guide vous montrera comment profiter du meilleur d’ExpressVPN pour Netfix.

Regarder Netflix en streaming tout en étant connecté à ExpressVPN améliore votre expérience de visionnage de nombreuses manières. Cela permet notamment :

de regarder du streaming en toute sécurité sur n’importe quel réseau

d’empêcher votre fournisseur d’accès internet de restreindre votre trafic streaming

de préserver la confidentialité de votre activité Netflix

Avant d’accéder à Netflix

Avant d’accéder à Netflix, vous devez avoir :

un abonnement ExpressVPN actif

un compte et un abonnement Netflix actifs

Si vous regardez du streaming à partir d’un ordinateur, vous pouvez accéder à Netflix depuis un navigateur web au lieu de l’application Netflix. Pour les appareils mobiles ou les consoles de streaming, vous pouvez installer l’application Netflix sur l’appareil.

Vous devrez également installer ce qui suit sur votre appareil :

l’appli ExpressVPN

l’extension navigateur ExpressVPN (si vous souhaitez accéder à Netflix via un navigateur web comme Chrome, Firefox et Edge)

Pour installer l’appli ExpressVPN ainsi que son extension navigateur, référez-vous aux instructions spécifiques de votre appareil dans la section suivante.

Quels appareils fonctionnent avec ExpressVPN pour Netflix ?

ExpressVPN est compatible avec les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les Smart TV, les appareils de streaming et bien plus. Vous pouvez utiliser l’appli ExpressVPN ou configurer manuellement ExpressVPN sur :

Windows

Mac

Linux

iOS

Apple TV (tvOS 17 et ultérieur)

Android

Tablette Amazon Fire

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart TV

Chromecast avec Google TV

Routeurs sans fil

Vous pouvez également configurer ExpressVPN manuellement sur les consoles de streaming qui ne prennent pas en charge l’appli ExpressVPN, incluant :

Apple TV (4e génération et plus récent)

Apple TV (1re, 2e et 3e génération)

Chromecast

Regarder Netflix avec un VPN

Windows ou Mac

iOS ou Android

Téléchargez et installez l’appli ExpressVPN sur : iOS

Android Dans l’appli, appuyez sur . Connectez-vous à une localisation de serveur VPN à partir de laquelle vous souhaitez regarder du streaming. (S’il y a plus d’une localisation serveur disponible pour le même pays, choisissez celle qui est la plus proche de votre localisation physique réelle.) iOS

Android Vérifiez votre adresse IP et lancez un test de fuite DNS pour vérifier que vous êtes bien connecté au VPN. Ouvrez Netflix.

Linux

Appareils de streaming ou Smart TV

L’appli ExpressVPN est compatible avec certains appareils de streaming qui prennent en charge les VPN intégrés :

Si vous possédez ces appareils de streaming :

Vous pouvez également configurer MediaStreamer sur votre appareil pour accéder à Netflix.

Remarque : MediaStreamer n’est pas un VPN et n’offre pas les mêmes avantages de sécurité et de confidentialité qu’un VPN. De plus, MediaStreamer ne possède pas d’interface utilisateur graphique et ne vous permet pas de changer de localisation. Cependant, MediaStreamer est plus rapide qu’un VPN et est compatible avec certains appareils de streaming qui ne prennent pas en charge les VPN, tels que Apple TV ainsi que certaines Smart TV et consoles de jeux. Notez que seul Netflix USA peut être regardé en streaming sur MediaStreamer.

En savoir plus sur comment configurer MediaStreamer sur votre TV.

ExpressVPN pour routeurs

Important : ExpressVPN pour routeurs nécessite un routeur compatible Asus, Linksys ou Netgear.

Vous pouvez configurer ExpressVPN pour routeurs et connecter vos appareils au routeur pour le streaming.

Téléchargez et configurez ExpressVPN pour routeurs. Connectez-vous à une localisation de serveur VPN à partir de laquelle vous souhaitez regarder du streaming. (S’il y a plus d’une localisation serveur disponible pour le même pays, choisissez celle qui est la plus proche de votre localisation physique réelle.) Vérifiez votre adresse IP et lancez un test de fuite DNS afin de vérifier que vous êtes bien connecté au VPN. Connectez votre appareil au routeur exécutant ExpressVPN. Ouvrez Netflix.

Autres manières de regarder Netflix avec ExpressVPN

Si vous souhaitez regarder Netflix sur votre TV mais que vous ne possédez pas d’appareil compatible avec un VPN ou que vous ne souhaitez pas utiliser MediaStreamer, vous pouvez également :

Netflix va-t-il me bloquer si je regarde du streaming avec un VPN ?

Bien que Netlifx puisse parfois restreindre votre accès lorsque vous utilisez une connexion VPN, avec ExpressVPN, vous devriez pouvoir accéder à Netflix et regarder du streaming en toute sécurité. En effet, lorsque vous streamez Netflix avec ExpressVPN, vous pouvez éviter les restrictions de votre fournisseur d’accès internet (FAI) qui peuvent potentiellement ralentir votre vitesse de connexion internet. Le streaming sur Netflix étant très populaire, certains FAI restreignent intentionnellement la bande passante de leurs utilisateurs s’ils identifient du trafic Netflix. Mais, ExpressVPN masque votre trafic dans un tunnel chiffé de manière à ce que les FAI ne puissent pas lire votre trafic et ne puissent donc pas faire de discrimation basée sur le contenu. Résultat, vous aurez des vitesses de téléchargement plus rapides, aucune mise en mémoire tampon et un streaming Netflix plus fluide.

En streamant avec ExpressVPN, vous pouvez aussi débloquer Netflix sur certains réseaux – écoles, travail ou Wi-Fi public – qui pourraient autrement restreindre Netflix ainsi que d’autres plateformes de streaming.

Si, pour n’importe quelle raison, vous ne pouvez pas voir le contenu que vous souhaitez, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.

Dépanner les problèmes de streaming Netflix

Si vous rencontrez des problèmes liés au fait qu’ExpressVPN ne fonctionne pas avec Netflix, référez-vous aux guides suivants :

Important : Si vous rencontrez encore des problèmes avec ExpressVPN ne fonctionnant pas avec Netflix ou si le problème n'est pas mentionné dans ces guides, Si vous rencontrez encore des problèmes avec ExpressVPN ne fonctionnant pas avec Netflix ou si le problème n'est pas mentionné dans ces guides, contactez le support client d'ExpressVPN pour une assistance immédiate.

