David Gilbert est Staff Product Manager chez ExpressVPN, et actuellement responsable du développement de Aircove—le premier produit physique de l'industrie VPN. Il possède plus de 17 ans d'expérience dans la conception de logiciels grand public et de produits matériels au sein de start-ups et de grandes entreprises à travers le monde. David a rejoint ExpressVPN en 2013 et possède une solide connaissance de l'industrie VPN et des besoins des utilisateurs.