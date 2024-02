Les applis d’échange ou de transformation de visages font peut-être fureur en ce moment, mais il existe un énorme potentiel d’abus de cette technologie apparemment innocente.

Lorsque vous utilisez des outils de deepfake, vous mettez vos photos, vos vidéos et votre voix – qui font partie de vos données personnelles – dans les mains des développeurs d’applis. De telles données peuvent être recyclées, stockées ou partagées avec des parties tierces sans votre consentement.

Mais, le deepfake peut être amusant à utiliser et peut même s’avérer utile si vous prenez les bonnes précautions de sécurité. Pour vous aider à sélectionner la meilleure appli de deepfake, nous avons sélectionné les plus populaires, avec certains points que vous devrez connaître sur la sécurité et la légalité avant de vous lancer dans le deepfake.

1. FaceApp – l’éditeur de selfie digne d’Instagram

Site web www.faceapp.com Prix Freemium Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/us/app/faceapp-perfect-face-editor/id1180884341 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Générateur en ligne basé sur navigateur Non

FaceApp est une des meilleures applis mobiles pour éditer les selfies grâce à sa panoplie de filtres de beauté digne d’Instagram appelés « impressions ». L’appli est facile à utiliser – en un clic, vous pouvez rendre votre look glamour. Il existe également des paramètres individuels qui vous permettent de retoucher votre peau, d’améliorer les traits de votre visage ou même de changer votre sourire ou votre coupe de cheveux.

Mais FaceApp peut faire bien plus que donner une touche glamour à votre visage. Avec son filtre d’âge, qui est devenu viral en 2019, vous pouvez vous rendre plus âgé de quelques décennies en quelques secondes (ou faire le processus inverse et vous rendre plus jeune). Elle offre également une fonctionnalité de changement de genre pour vous montrer une version féminine ou masculine de vous-même.

FaceApp est généralement sûr à utiliser, mais vous devrez connaître ses conditions d’utilisation : l’utilisation de FaceApp accorde à l’appli et à sa société mère « une licence non exclusive, sans royalties, mondiale et entièrement payée pour utiliser …. votre contenu utilisateur ».

(source : www.faceapp.com)

2. Reface – le deepfake le plus amusant à utiliser

Site web hey.reface.ai Prix Freemium Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/us/app/reface-face-swap-video-app/id1488782587 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=video.reface.app&hl=en&gl=US Générateur en ligne basé sur navigateur Non

Reface (auparavant Doublicat) est une des applis de deepfake les plus populaires, très connue pour sa fonctionnalité de transformation de visage. Elle met en avant de nombreuses photos, vidéos et GIF à travers une vaste sélection de thèmes parmi lesquels choisir – moqueur, artistique, festif, effrayant, drôle ou futuriste.

Elle possède une infinité d’option pour les personnages Marvel, les memes tendances, les couvertures de magazines, les portraits de célébrités ou les peintures mythiques. Vous pouvez facilement passer des heures sur l’appli et ne pas vous ennuyer ! Lorsque vous utilisez Reface, soyez attentif car elle collecte vos données personnelles – incluant vos photos, les traits de votre visage et les données d’utilisation. En savoir plus sur sa politique de confidentialité ici.

3. Voilà AI Artist – meilleure appli pour créer un art de style Pixar

Site web linktr.ee/voilaaiartist Prix Freemium Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/us/app/voil%C3%A0-ai-artist-cartoon-avatar/id1558421405 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Générateur en ligne basé sur navigateur Non

Voilà AI Artist transforme vos photos en des images ou avatars ressemblants à des dessins animés – ou même des sketches, des peintures de Renaissance ou des portraits de stars de cinéma. En plus des visages humains, vous pouvez importer des photos de vos animaux de compagnie et les transformer en d’adorables poupées de laine, des briques de jouets et bien plus. Voilà AI Artist est l’appli de deepfake qui ravive votre appréciation de l’art et des couleurs.

Comme de nombreuses applis du même genre, Voilà possède une permission d’héberger, de stocker, d’utiliser et de modifier le contenu que vous avez importé et généré. Consultez ses conditions de service avant de l’utiliser.

(source : www.instagram.com/voilaaiartist)

4. MyHeritage Deep Nostalgia – une appli qui anime les vieilles photos de famille

Site web www.myheritage.com/deep-nostalgia Prix Freemium Appareils pris en charge Android, iOS et PC (site web) Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/app/myheritage/id477971748 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile Générateur en ligne basé sur navigateur Oui (des applis mobiles sont aussi disponibles)

MyHeritage Deep Nostalgia vous aide à raviver les souvenirs de ceux que vous avez aimez ou à vous faire une idée de l’apparence de vos ancêtres. Elle peut animer les photos de visages avec des expressions de vie comme le sourire, le clignement des yeux ou l’inclinaison de la tête. Vous pouvez même écrire un court paragraphe pour que les personnes dans les photos le lisent à haute voix. L’appli a aussi des capacités de restauration de photos et une fonctionnalité pour générer des photos de vous à des ères différentes.

(source : www.myheritage.com/deep-nostalgia)

5. Avatarify – l’appli qui permet le deepfake sur des appels vidéos

Site web avatarify.ai Prix Freemium Appareils pris en charge Android, iOS et PC Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/ru/app/avatarify-face-swap-live/id1512669147 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=com.avatarify.android Télécharger l’appli pour PC github.com/alievk/avatarify-desktop Générateur en ligne basé sur navigateur Oui (les applis mobiles sont aussi disponibles)

Avatarify anime votre visage pour que vous puissiez vous voir en train de chanter ou de dire quelque chose avec la voix d’une célébrité ou d’un personnage de fiction. L’appli est plutôt facile à utiliser – vous choisissez une séquence de votre choix depuis l’écran d’accueil, importez votre photo et laissez l’appli faire le reste. Vous pouvez vous amuser encore plus et chanter avec un ami en important sa photo sur une des options de duo.

Mais, la version PC d’Avatarify est ce qui amène le deepfake à un niveau supérieur. Elle vos laisse superposer un masque sur votre visage pendant un appel vidéo en temps réel. Le masque peut véritablement bouger avec votre visage, ce qui signifie que vous pouvez tromper vos amis en leur faisant croire qu’une personne célèbre à rejoint l’appel !

Vous devriez savoir qu’Avatarify pourrait avoir quelques problèmes liés au respect de la vie privée. Apple a retiré l’appli de son app store en Chine en 2021 en raison de préoccupations liées à une violation de la vie privée.

(Source : www.youtube.com/watch?v=lONuXGNqLO0)

6. ZAO – l’appli de deepfake la plus téléchargée de Chine

Site web zaodownload.com Prix Gratuit Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS Disponible sur l’App Store iOS de Chine Télécharger l’appli pour Android Disponible via APK : zao.en.softonic.com/android Générateur en ligne basé sur navigateur Non

Surnommé l’homologue chinois de FaceApp, ZAO est une appli de transformation de visage qui s’est hissé en tête du classement des applications gratuites dans l’App Store iOS de Chine dès son lancement en 2019. Elle vous laisse jouer des scènes iconiques de films et de séries télévisées en transformant votre visage en celui des acteurs. Vous pouvez choisir parmi une sélection de séquences vidéos. Vous avez juste besoin d’importer une photo.

L’appli est amusante à utiliser, mais elle nécessite un numéro de téléphone chinois pour créer un compte et est affichée en chinois. Vous devrez également savoir que le contrat utilisateur de ZAO a soulevé des questions de confidentialité par le passé, permettant à la société de stocker les photos des utilisateurs et de les vendre à des parties tierces sans leurs consentement.

7. WOMBO – une appli qui fait synchroniser vos lèvres

Site web www.wombo.ai Prix Gratuit Appareils pris en charge

Android Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Générateur en ligne basé sur navigateur Non

WOMBO permet de synchroniser vos lèvres avec vos chansons préférées. Vous avez tout simplement besoin d’importer un selfie ou une photo d’une personne dont vous souhaitez faire le deepfake, et choisir une chanson depuis une liste de chansons connues. L’appli génèrera automatiquement une vidéo de vous avec les lèvres synchronisées à la chanson que vous aurez choisi !

WOMBO est une appli amusante et facile à utiliser pour tout le monde, même si ses fonctionnalités sont un peu limitées comparé à d’autres applis populaires de deepfake. Par ailleurs, la politique de confidentialité de WOMBO n’est pas claire sur les données qu’il collecte et stocke.

8. Deepfakes Web – outil basé sur le cloud pour une utilisation professionnelle

Site web deepfakesweb.com Prix Charge pour les droits d’utilisation du cloud; abonnements payants disponibles Appareils pris en charge PC (service web) Générateur en ligne basé sur navigateur Oui

Deepfakes Web est un outil web basé sur le cloud qui vous permet de créer des vidéos deepfake facilement. Une fois que vous avez créé un compte, vous avez tout simplement besoin d’importer deux vidéos – une vidéo source avec la personne pour pour la transformation de visage, et une vidéo cible avec le nouveau visage que vous souhaitez utiliser. Laissez le reste pour la plateforme qui apprendra et rendra la vidéo finale par la suite, ce qui peut prendre 4 à 6 heures.

9. DeepFaceLab – l’outil avancé de deepfake pour PC

Site web Pas de site web officiel Prix Gratuit Appareils pris en charge Windows Télécharger l’appli pour Windows github.com/iperov/DeepFaceLab Générateur en ligne basé sur navigateur Non

DeepFaceLab un outil avancé de deepfake qui cible les particuliers avec des connaissances en programmation et en montage vidéo. Il s’agit d’un projet open source hébergé sur GitHub et qui fonctionne sur Windows. En tant qu’utilisateur, vous êtes impliqué dans le processus complet de création du deepfake.

Vous pouvez facilement trouver des tutoriels en ligne qui vous aident sur les basiques et les fonctionnalités de base. Prêt pour un défi ? Préparez-vous à passer un certain temps pour étudier le processus et améliorer vos capacités.

10. DeepArtEffects – l’appli qui transforme les photos en beaux-arts

Site web www.deeparteffects.com Prix Freemium Appareils pris en charge Android, iOS et PC Télécharger l’appli pour iOS itunes.apple.com/de/app/deep-art-effects-photo-filter/id1170544083 Télécharger l’appli pour Android

play.google.com/store/apps/details?id=de.nextsol.deeparteffects.app Télécharger l’appli pour PC

www.deeparteffects.com/page/download Générateur en ligne basé sur navigateur Oui

DeepArtEffects transforme n’importe quelle photo en œuvre d’art dans le style d’artistes renommés comme Van Gogh, Michelangelo et Picasso. L’appli utilise des algorithmes hautement avancés pour mimer le fonctionnement du cerveau humain ainsi que les éléments esthétiques pour produire des images artistiques. Il offre des centaines de filtres parmi lesquels choisir. Vous ne pourrez plus vous en passer !

11. Face Swap Live – l’appli de transformation de visage en temps réel

Site web faceswaplive.com Prix 1,99 USD à l’achat sur Google Play; 0,99 USD sur iOS Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS itunes.apple.com/app/apple-store/id1042987645?pt=221482&ct=fls_website&mt=8 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive&hl=en&gl=US Générateur en ligne basé sur navigateur Non

Face Swap Live est connu pour vous laisser échanger de visage avec un ami en temps réel grâce à la fonctionnalité de caméra intégré de votre téléphone. Vous pouvez transformer votre visage en celle d’une célébrité ou en une de vos propres photos. Vous pouvez aussi l’utiliser pour des effets et des autocollants fantaisistes.

Face Swap Live déclare qu’elle ne collecte, ne sauvegarde et ne transmet pas les données des visages. Cependant, elle collecte certaines informations utilisateur comme votre adresse IP – alors pensez à vous connecter à un VPN lorsque vous utilisez l’appli.

(source : faceswaplive.com)

12. FaceMagic – une appli pour la transformation de visage en célébrité de haute qualité

Site web www.facemagic.ai Prix Freemium Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/app/apple-store/id1566529086?pt=123166990&ct=official&mt=8 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=com.xgd.magicface&referrer=utm_source=official&utm_medium=cpc Générateur en ligne basé sur navigateur Non

FaceMagic fonctionne de la même manière que Reface et Avatarify. Vous pouvez choisir parmi une immensité de photos et de vidéos pour métamorphoser votre visage.

Comparé à ses concurrents, FaceMagic offre une sélection plus vaste de photos et de vidéos focalisées sur les célébrités, et toutes sont de très bonne qualité visuelle. Chaque séquence est également divisée en différentes scènes, ce qui rend le deepfake amusant et divertissant à regarder !

13. Lensa – un éditeur de photos pour les selfies et les filtres artistiques

Site web prisma-ai.com/lensa Prix Freemium Appareils pris en charge Android et iOS Télécharger l’appli pour iOS apps.apple.com/us/app/lensa-photo-picture-editor/id1436732536 Télécharger l’appli pour Android play.google.com/store/apps/details?id=com.lensa.app&hl=en&gl=US Générateur en ligne basé sur navigateur Non

Lensa est une appli d’édition de photo qui est facile et amusante à utiliser. Ses filtres d’embellissement fonctionnent comme FaceApp, vous offrant plusieurs options pour retoucher votre visage, changer votre coiffure, retirer vos cernes et bien plus. Ce qui différencie Lensa de FaceApp est le fait qu’elle vous offre aussi d’innombrables effets visuels tendances et des styles artistiques qui transforment vos photos originales en une pièce époustouflante à regarder.

14. Craiyon AI – génère des photos à partir d’un simple prompt

Site web www.craiyon.com Prix Freemium Appareils pris en charge

PC (service web) Générateur en ligne basé sur navigateur Oui

Craiyon AI (auparavant DALL-E Mini) peut générer n’importe quelle image depuis un simple prompt textuel. Elle est facile à utiliser – saisissez tout simplement une description de ce que vous souhaitez voir, et elle génèrera neuf images correspondant à votre prompt.

Elle vous offre quatre styles d’image parmi lesquels choisir – art, dessin, photo ou aucun. Les trois premières options sont les sûrs à utiliser; les résultats sont artistiques et visuellement beaux. L’option « aucun », par contre, est comme un joker; les images qui sortent peuvent être plutôt absurdes et faire même l’objet de cauchemar.

Contrairement à de nombreux applis de deepfake, Craiyon AI n’exige pas que vous importiez des photos de votre visage pour fonctionner, il représente alors peu de risque en termes de confidentialité. Mais, comme les autres sites web, il stocke quand même les cookies sur votre appareil et affiche les publicités de parties tierces.

(images auto-générées pour le prompt textuel « un homme lisant un livre »)

Qu’est-ce qu’une appli de deepfake ?

Les applis de deepfake sont des programmes informatiques qui utilisent l’IA (intelligence artificielle) pour créer des médias synthétiques. Le mot « deepfake » vient de la fusion de « deep learning » (une sous-catégorie du machine learning) et « fake » (faux).

Les images et les vidéos créées par les applis de deepfake ne sont pas réelles, mais sont présentées comme si elles l’étaient. Vous pouvez apparaître comme si vous étiez une autre personne, et comme si vous disiez quelque chose ou chantiez une chanson alors que ce n’est pas le cas en réalité.

Les applis de deepfake nécessitent une source, qui, dans la plupart des cas, est une photo de vous. Votre visage sur la photo est ensuite cartographié sur une cible, qui habituellement est une personne célèbre, un personnage de fiction ou un animal. Vous pouvez habituellement choisir à partir d’une sélection d’images ou de vidéos.

Comment fonctionne la technologie deepfake ?

La technologie deepfake utilise une combinaison d’intelligence artificielle et de machine learning pour produire un résultat visuel et audio de haute qualité. Cela implique généralement d’alimenter un programme de centaines, voire de milliers d’échantillons d’images ou d’audio afin de l’entraîner pour produire des modèles réalistes.

Au niveau du consommateur, l’utilisation la plus commune est les applis de deepfake sur les smartphones. Elles prennent les traits de visage d’un utilisateur et superposent ce visage sur une tête différente ou superposent un visage différent sur le visage de l’utilisateur.

Les applis de deepfake sont-elles sûres à utiliser ?

En général, les applis de deepfake sont sûres à utiliser. Les applis de deepfake, comme tout autre appli, sont scannées pour les virus et les malwares avant d’apparaître sur les app stores.

Mais le danger réel repose sur la mauvaise utilisation des données personnelles par les développeurs de ces applis de deepfake. Utiliser ces applis nécessite généralement l’importation de photos, de vidéos ou de séquences audio de vous-même et potentiellement celles de vos amis ou de votre famille – qui sont toutes des données personnelles.

Les applis de deepfake peuvent utiliser vos données de différentes manières, allant du recyclage du contenu que vous générez pour leurs publicités au stockage des produits de base pour d’autres utilisations. Certaines applis de deepfake pourraient même partager vos données avec des sociétés tierces, en plus d’autres informations, comme vos préférences et vos comportements. Ces sociétés utiliseront ensuite ces informations pour vous cibler avec des publicités personnalisées.

L’utilisation des applis de deepfake est-elle illégale ?

En général, l’utilisation des applis de deepfake n’est pas illégale. De nombreuses personnes utilisent les applis de deepfake en tant qu’outil d’édition de photos ou pour s’amuser sans danger. Cependant, cela peut être illégal si vos deepfakes enfreignent des codes légaux.

Vous pouvez être tenu responsable pour la violation des droits d’auteur si vous utilisez des vidéos ou des photos protégés par des droits d’auteur pour créer vos contenus deepfake. Si vos contenus deepfake sont diffamatoires et mènent à la perte de réputation d’une personne, vous pouvez être poursuivi pour diffamation. Il pourrait également y avoir des problèmes légaux avec la violation de la vie privée lorsque le nom, la photo, l’image ou la voix d’une personne est utilisée dans les deepfakes sans son consentement.

Visionner des deepfakes est-il illégal ?

Non, visionner des deepfakes n’est pas illégal. Il n’y a actuellement aucune loi qui vous empêche de visionner des deepfakes, indépendamment du fait qu’ils aient été créé par vous ou par d’autres.

Mais, ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de loi contre le visionnage des deepfakes que c’est intrinsèquement juste. Prenons l’exemple de la pornographie deepfake qui consiste à transformer les visages de personnes dans du matériel et des actes sexuellement explicites auxquels elles n’ont pas réellement participer.

La pornographie deepfake objectifie et exploite les victimes, dont la plupart sont des femmes célèbres d’Hollywood et des femmes ordinaires qui sont la cible de revenge porn (pornographie de vengeance) par leurs ex-partenaires. Plus les images font des vues, plus elles circulent sur internet – et plus les victimes sont exploitées et abusées. Nous avons besoin de nous focaliser sur les problèmes éthiques associés au visionnage de deepfakes avant que les autorités gouvernementales établissent des lois dessus.

Les meilleurs générateurs de voix deepfake

Resemble.ai

Site web : www.resemble.ai

Resemble transforme tout texte écrit en mots parlés. Il peut reproduire des performances réelles, incluant les imperfections de la parole humaine. Vous pouvez également ajouter des émotions à la voix, comme amical, fâché ou terrifié. Plus vous donnez d’informations à l’IA, mieux sera la parole ou la voix.

Respeecher

Site web : www.respeecher.com

Respeecher créé des enregistrements synthétiques qui ne sont pas différentiables des originaux. Il promet une voix qui sonne naturelle; vous permettant d’enregistrer dans différentes langues et de localiser votre voix avec des accents différents. Son audience cible est composée de réalisateurs vidéo, de développeurs de jeu et d’autres créateurs de contenu.

Real-Time Voice Cloning

Real-Time Voice Cloning, un projet open source hébergé par GitHub, peut cloner des voix venant d’un enregistrement audio de seulement quelques secondes. Le service fonctionne sur Windows et Linux, et est conçu pour les particuliers avec une certaine connaissance technique.

FakeYou

Site web : fakeyou.com

FakeYou, disponible en tant que service web, vous permet de générer de l’audio à partir d’un texte et de parler comme si vous étiez une autre personne. Il y a d’innombrables voix disponibles – allant de personnages de fiction dans Marvel ou DC à des personnalités de la vie réelle comme Donald Trump. Vous pouvez également faire en sorte que dans les vidéos, les lèvres se synchronisent avec votre audio ou des chansons de votre choix.

Descript

Site web : www.descript.com

Descript est une solution unique pour éditer de l’audio et de la vidéo. Il possède une fonctionnalité incroyable de clonage de voix, appelée Overdub, qui vous permet de saisir ce que vous souhaitez dire dans le script sans avoir à ré-enregistrer la vidéo. Il possède également de nombreuses fonctionnalités d’enregistrement et d’édition – adaptés au mieux pour ceux qui font du podcast et pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux.