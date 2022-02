Få en VPN til GeForce Now-cloudgaming

GeForce Now er en cloudbaseret gamingabonnementstjeneste, der giver mulighed for at streame over 1.000 titler på tværs af en lang række enheder, herunder Shield TV, Windows PC, Mac, iOS og Chromebook.

Ved at sende dine trafikdata online gennem en krypteret tunnel, kan en VPN hjælpe spillere med at modvirke internetudbyderens begrænsninger og reducere ping, hvilket sikrer en minimumshastighed på 5 Mbps for en stabil og sikker online spiloplevelse.