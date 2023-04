Denne vejledning viser dig , hvordan du konfigurerer port forwarding på en router, der bruger ExpressVPN.

Vigtigt: Sørg for, at din internetudbyder understøtter port forwarding (internetudbydere, der bruger NAT på udbyderniveau , gør det normalt ikke).

Dine forwardede porte vil være uden for VPN-tunnelen, så de vil ikke have VPN-beskyttelse.

Se afsnittet, der er relevant for den version af ExpressVPN, du bruger nedenfor. For at finde ud af, hvilken version af ExpressVPN du bruger, henvises der til denne vejledning.

Konfigurer port forwarding på en router, der bruger ExpressVPN (v2 og nyere)

Log ind på din router, der bruger ExpressVPN. Vælg Avancerede indstillinger > Port forwarding. Vælg Tilføj ny regel.

Angiv følgende oplysninger: Beskrivelse: Angiv et navn, der vil hjælpe dig med at genkende den forwardede port.

Angiv et navn, der vil hjælpe dig med at genkende den forwardede port. Enhed: Vælg den enhed, du vil have fjernadgang til.

Vælg den enhed, du vil have fjernadgang til. Intern port: Angiv et tal mellem 1 og 65.535.

Angiv et tal mellem 1 og 65.535. Ekstern port: Angiv et tal mellem 1 og 65.535.

Angiv et tal mellem 1 og 65.535. Protokol: Vælg den ønskede protokol. Vælg Gem for at tilføje den nye regel.



Den valgte enhed bør nu kunne tilgås via fjernadgang på din offentlige IP-adresse med den eksterne port, du har angivet. For at tjekke, om port forwarding er konfigureret korrekt, kan du bruge ExpressVPN’s IP-adresseværktøj til at se din enheds offentlige IP-adresse.

Brug et DDNS-hostnavn til at tilgå enheder eksternt

Du kan også oprette et DDNS-hostnavn, så du kan bruge til at tilgå enheder, der er forbundet til routeren, der kører ExpressVPN, via fjernadgang i stedet for at bruge din offentlige IP-adresse.

Konfigurer port forwarding på en router, der bruger ExpressVPN (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) og WRT3200ACM