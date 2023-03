Wichtig: ExpressVPN Keys wird nach und nach für alle Windows-, Mac- und Linux-Nutzer über eine ExpressVPN Keys wird nach und nach für alle Windows-, Mac- und Linux-Nutzer über eine Chrome-Browsererweiterung (kompatibel mit Chrome, Opera, Edge, Vivaldi und Brave) bereitgestellt. Nutzern von iOS und Android steht der Passwort-Manager in der ExpressVPN-App zur Verfügung.

Sie können Ihre Logins aus Edge über Ihren Computer in ExpressVPN Keys importieren.

Importieren Ihrer Edge-Logins über Ihren Computer

1. Importieren Sie Ihre Edge-Logins in ExpressVPN Keys

Installieren Sie in Edge die Chrome-Browsererweiterung von ExpressVPN Keys. Klicken Sie auf die ExpressVPN Keys Browsererweiterung. Klicken Sie auf den Tab Optionen > Einstellungen. Klicken Sie auf Von bestehenden Diensten importieren. Geben Sie Ihr Hauptpasswort ein. Wählen Sie Edge. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf Datei wählen. Wählen Sie die zuvor exportierte CSV-Datei. Prüfen Sie, ob alle Ihre Logins ordnungsgemäß importiert wurden.

2. Löschen Sie Ihre Logins in Edge

Edge wird Sie weiterhin fragen, ob die Logins für Websites und Dienste ausgefüllt werden sollen, was die Funktion von ExpressVPN beeinträchtigt. Um dies zu verhindern, löschen Sie bitte Ihre Logins aus Edge.

Wichtig: Nachdem Sie Ihre Logins in Edge gelöscht haben, können Sie sie nicht wiederherstellen. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie all Ihre Logins aus Edge in ExpressVPN importiert haben, bevor Sie sie löschen.

Folgen Sie diesen Schritten, um all Ihre Logins auf einmal zu löschen:

Geben Sie in Edge edge://settings/clearBrowserData in die Suchleiste ein. Wählen Sie bei Zeitraum die Option Gesamte Zeit. Wählen Sie Passwörter und entfernen Sie die Markierung bei allen anderen Optionen. Klicken Sie auf Jetzt löschen.

So löschen Sie Ihre Logins einzeln:

Geben Sie in Edge edge://settings/passwords in die Suchleiste ein. Klicken Sie unter Gespeicherte Passwörter neben den einzelnen Logins auf . Klicken Sie auf Löschen. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Logins.

Um zu verhindern, dass Edge Namen, E-Mail-Adressen und Anschriften ausfüllt, führen Sie bitte diese Schritte aus:

Geben Sie in Edge edge://settings/personalinfo in die Suchleiste ein. Deaktivieren Sie Grundlegende Informationen speichern und ausfüllen.

Importieren Ihrer Edge-Logins über Ihr Android-Gerät

Microsoft Edge erlaubt den Export von Logins unter Android nicht. Führen Sie die Schritte oben aus, um Ihre Logins über Ihren Computer zu importieren.

Importieren Ihrer Edge-Logins über Ihr iOS-Gerät

Microsoft Edge erlaubt den Export von Logins unter Android nicht. Führen Sie die Schritte oben aus, um Ihre Logins über Ihren Computer zu importieren.

