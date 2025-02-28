Son güncelleme:

ExpressVPN, kullanıcıların paylaşmayı kabul ettikleri anonim analitikler aracılığıyla uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirir. Bu, çökme raporları, bağlantı hataları ve hız testi verilerini içerir. ExpressVPN uygulamasını ilk kez kurarken anonim tanılama paylaşmayı tercih edebilirsiniz. Tercihinizi uygulama ayarlarında her zaman ayarlayabilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve etkinlik veya bağlantı günlükleri tutmaz ve asla tutmayacaktır. Daha fazla bilgi için, ExpressVPN’in günlükler politikası ve gizlilik politikası hakkında bilgi edinin.

Git…

Windows
Mac
Android
iOS
Linux
Yönlendiriciler

Windows

  1. Tıklayın Menü simgesi.> Seçenekler.
  2. Gelişmiş sekmesine tıklayın.
  3. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
  4. Tamam seçeneğine tıklayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Mac

  1. Tıklayın Menü simgesi. > Tercihler…
  2. Diğer sekmesine tıklayın.
  3. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Android

  1. Seçenekler‘e dokunun.
  2. Diğer Ayarlar > ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun‘a dokunun.
  3. ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun seçeneğini açın veya kapatın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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iOS

  1. Seçenekler > Diğer Ayarlar > ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun‘a dokunun.
  2. ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun seçeneğini açın veya kapatın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Linux

  1. ExpressVPN ile analitik paylaşımını etkinleştirmiş olup olmadığınızı görmek için giriniz:
    expressvpn preferences
    Eğer send_diagnostics doğru ise, analitik paylaşımını etkinleştirdiniz. Eğer send_diagnostics yanlış ise, analitik paylaşımını devre dışı bıraktınız.
  2. Etkinleştirmek için çalıştırın: Devredışı bırakmak için çalıştırın: expressvpn preferences set send_diagnostics false

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Yönlendiriciler

  1. ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
  2. VPN Seçenekleri > VPN Tercihleri‘ni seçin.
  3. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun seçeneğini açın veya kapatın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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