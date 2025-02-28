ExpressVPN, kullanıcıların paylaşmayı kabul ettikleri anonim analitikler aracılığıyla uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirir. Bu, çökme raporları, bağlantı hataları ve hız testi verilerini içerir. ExpressVPN uygulamasını ilk kez kurarken anonim tanılama paylaşmayı tercih edebilirsiniz. Tercihinizi uygulama ayarlarında her zaman ayarlayabilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve etkinlik veya bağlantı günlükleri tutmaz ve asla tutmayacaktır. Daha fazla bilgi için, ExpressVPN’in ExpressVPN, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder ve etkinlik veya bağlantı günlükleri tutmaz ve asla tutmayacaktır. Daha fazla bilgi için, ExpressVPN’in günlükler politikası ve gizlilik politikası hakkında bilgi edinin.

Windows

Tıklayın > Seçenekler. Gelişmiş sekmesine tıklayın. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın. Tamam seçeneğine tıklayın.

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Mac

Tıklayın > Tercihler… Diğer sekmesine tıklayın. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

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Android

Seçenekler‘e dokunun. Diğer Ayarlar > ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun‘a dokunun. ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun seçeneğini açın veya kapatın.

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iOS

Seçenekler > Diğer Ayarlar > ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun‘a dokunun. ExpressVPN’i Geliştirmeye Yardımcı Olun seçeneğini açın veya kapatın.

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Linux

ExpressVPN ile analitik paylaşımını etkinleştirmiş olup olmadığınızı görmek için giriniz:

expressvpn preferences

Eğer send_diagnostics doğru ise, analitik paylaşımını etkinleştirdiniz. Eğer send_diagnostics yanlış ise, analitik paylaşımını devre dışı bıraktınız. Etkinleştirmek için çalıştırın: Devredışı bırakmak için çalıştırın: expressvpn preferences set send_diagnostics false

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Yönlendiriciler

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. VPN Seçenekleri > VPN Tercihleri‘ni seçin. ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olun seçeneğini açın veya kapatın.

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