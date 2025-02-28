Последнее обновление:

ExpressVPN улучшает свои приложения и сервисы благодаря анонимной аналитике, которой пользователи соглашаются делиться. Это включает в себя отчёты о сбоях, отказы соединения и данные теста скорости. Вы можете решить, делиться ли анонимной диагностикой при первом установлении ExpressVPN. Вы можете изменить своё предпочтение в настройках приложения в любое время.

Важно: ExpressVPN стремится защищать вашу конфиденциальность и никогда не сохраняет журналы действий или соединений. Для получения подробной информации ознакомьтесь с политикой по журналам и политикой конфиденциальности ExpressVPN.

Перейти к…

Windows
Mac
Android
iOS
Linux
Роутеров

Windows

  1. Нажмите Иконка меню.> Опции.
  2. Нажмите вкладку Дополнительно.
  3. Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN.
  4. Нажмите OK.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Mac

  1. Нажмите Иконка меню. > Предпочтения…
  2. Нажмите вкладку Другие.
  3. Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Android

  1. Нажмите Опции.
  2. Нажмите Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN.
  3. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

iOS

  1. Нажмите Опции > Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN.
  2. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Linux

  1. Чтобы узнать, включили ли вы совместное использование аналитики с ExpressVPN, введите:
    expressvpn preferences
    Если send_diagnostics истинно, вы включили совместное использование аналитики. Если send_diagnostics ложно, вы отключили совместное использование аналитики.
  2. Чтобы включить, выполните: Чтобы отключить, выполните: expressvpn preferences set send_diagnostics false

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Роутеров

  1. Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN.
  2. Выберите VPN Опции > VPN Настройки.
  3. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.