ExpressVPN улучшает свои приложения и сервисы благодаря анонимной аналитике, которой пользователи соглашаются делиться. Это включает в себя отчёты о сбоях, отказы соединения и данные теста скорости. Вы можете решить, делиться ли анонимной диагностикой при первом установлении ExpressVPN. Вы можете изменить своё предпочтение в настройках приложения в любое время.

Важно: ExpressVPN стремится защищать вашу конфиденциальность и никогда не сохраняет журналы действий или соединений. Для получения подробной информации ознакомьтесь с ExpressVPN стремится защищать вашу конфиденциальность и никогда не сохраняет журналы действий или соединений. Для получения подробной информации ознакомьтесь с политикой по журналам политикой конфиденциальности ExpressVPN.

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Android

iOS

Linux

Роутеров

Windows

Нажмите > Опции. Нажмите вкладку Дополнительно. Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN. Нажмите OK.

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Mac

Нажмите > Предпочтения… Нажмите вкладку Другие. Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN.

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Android

Нажмите Опции. Нажмите Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

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iOS

Нажмите Опции > Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

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Linux

Чтобы узнать, включили ли вы совместное использование аналитики с ExpressVPN, введите:

expressvpn preferences

Если send_diagnostics истинно, вы включили совместное использование аналитики. Если send_diagnostics ложно, вы отключили совместное использование аналитики. Чтобы включить, выполните: Чтобы отключить, выполните: expressvpn preferences set send_diagnostics false

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Роутеров

Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN. Выберите VPN Опции > VPN Настройки. Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.

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