ExpressVPN улучшает свои приложения и сервисы благодаря анонимной аналитике, которой пользователи соглашаются делиться. Это включает в себя отчёты о сбоях, отказы соединения и данные теста скорости. Вы можете решить, делиться ли анонимной диагностикой при первом установлении ExpressVPN. Вы можете изменить своё предпочтение в настройках приложения в любое время.
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Windows
- Нажмите > Опции.
- Нажмите вкладку Дополнительно.
- Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN.
- Нажмите OK.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Mac
- Нажмите > Предпочтения…
- Нажмите вкладку Другие.
- Отметьте или снимите флажок для Помогите улучшить ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Android
- Нажмите Опции.
- Нажмите Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN.
- Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
iOS
- Нажмите Опции > Другие Настройки > Помогите улучшить ExpressVPN.
- Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Linux
- Чтобы узнать, включили ли вы совместное использование аналитики с ExpressVPN, введите:
expressvpn preferences
Если send_diagnostics истинно, вы включили совместное использование аналитики. Если send_diagnostics ложно, вы отключили совместное использование аналитики.
- Чтобы включить, выполните:
Чтобы отключить, выполните:
expressvpn preferences set send_diagnostics false
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Роутеров
- Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN.
- Выберите VPN Опции > VPN Настройки.
- Переключите Помогите улучшить ExpressVPN на включение или выключение.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.