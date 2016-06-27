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Крайне важно регулярно обновлять прошивку ExpressVPN для роутеров, чтобы сохранить доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности.
Если вы используете прошивку ExpressVPN для роутеров версии v2.7.0 или более новый ее релиз, ваш роутер будет ежедневно автоматически обновляться в 4 часа утра по местному времени (при наличии доступного обновления). Соответственно, вам не нужно обновлять прошивку ExpressVPN на вашем роутере вручную.
Если вы используете прошивку ExpressVPN для роутеров версии v2.6.6 или более старый ее релиз, установите последнюю версию, поддерживающую автоматическое обновление. Узнайте, как найти версию прошивки ExpressVPN для роутеров.
Внимание. Обновление прошивки ExpressVPN на роутере не приведет к обнулению текущих настроек.
Содержание
Определение версии прошивки ExpressVPN для роутеров
Автоматическое обновление — ExpressVPN для роутеров v2.7.0 или более новый релиз
Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v2 и более новые)
Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v1)
Мне не удается обновить прошивку роутера
Определение версии прошивки ExpressVPN для роутеров
- Войдите в панель управления роутером ExpressVPN.
- Далее Продвинутые настройки > Обновление ПО.
- Версия используемой прошивки ExpressVPN будет указана рядом с полем Версия ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Автоматическое обновление — ExpressVPN для роутеров v2.7.0 или более новый релиз
Функция автоматического обновления по умолчанию активна в прошивке ExpressVPN для роутеров, начиная с релиза v2.7.0. Она проверяет наличие доступных обновлений ежедневно в 4 утра и автоматически устанавливает новые доступные версии. Мы советуем не отключать функцию автоматического обновления, чтобы сохранить доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности.
Включение/отключение автоматического обновления
- Войдите в панель управления роутером ExpressVPN.
- Далее Продвинутые настройки > Обновление ПО.
- Переместите ползунок напротив Устанавливать доступные обновления ежедневно в 4:00 утра в нужное положение.
- Нажмите Сохранить.
Если автоматическое обновление отключены, при релизе новой версии прошивки вы получите соответствующее уведомление в панели управления роутером. Чтобы установить обновление, выберите Обновить сейчас.
Проверка/изменение настроек часового пояса
To ensure your router will update at the right time of day, make sure the time zone set on the router is accurate. To check or change the time zone:
- Войдите в панель управления роутером ExpressVPN.
- Далее Продвинутые настройки > Настройки роутера.
- В разделе Часовой пояс вы можете проверить соответствующие настройки роутера.
- Чтобы изменить часовой пояс, выберите нужный и нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v2 и более новые)
Если вы используете прошивку для роутеров ExpressVPN версии v2.6.6 или более раннюю, ваш роутер не будет обновляться автоматически. Воспользуйтесь последней версией прошивки ExpressVPN для роутеров, чтобы получить доступ к функции автоматического обновления.
Чтобы обновить роутер, загрузите последнюю версию прошивки ExpressVPN:
- Откройте страницу установки ExpressVPN.
- Выберите модель вашего роутера.
- Нажмите Загрузить прошивку.
Далее установите прошивку на ваш роутер:
- Войдите в панель управления роутером ExpressVPN.
- Далее Продвинутые настройки > Обновление ПО.
- Далее Открыть.
- Выберите файл прошивки, далее Обновить сейчас.
На время обновления прошивки роутера ваше устройство будет отключено от его сети. После завершения обновления вы сможете подключиться к роутеру снова.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v1)
Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM
Внимание. В целях обеспечения более стабильного подключения рекомендуется подключиться к Сети через Ethernet-кабель.
Чтобы обновить роутер ExpressVPN, вам нужно загрузить последнюю версию прошивки:
- Откройте страницу установки ExpressVPN.
- Введите логин и пароль от вашей учетной записи ExpressVPN, нажмите Войти.
- Выберите модель вашего роутера.
- Далее Загрузить прошивку.
Откройте панель управления роутером ExpressVPN. Авторизуйтесь, используя пароль администратора роутера.
В верхнем меню выберите Система, далее выберите Резервное копирование / Установка прошивки в меню слева.
Далее Открыть, выберите файл прошивки. Далее Установить образ…
Выберите, хотите ли вы использовать настройки роутера по умолчанию после обновления. В ответ на вопрос о том, хотите ли вы установить прошивку, выберите Продолжить.
В процессе обновления прошивки вы можете выбрать, хотите ли оставить свои текущие настройки роутера.
В процессе обновления прошивки ваше устройство также будет отключено от сети Wi-Fi роутера. Чтобы установить повторное подключение, выберите соответствующую сеть.
После обновления прошивки вы сможете войти в панель управления роутером, используя для этого соответствующие имя пользователя и пароль.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (up to v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U
Внимание. В целях обеспечения более стабильного подключения рекомендуется подключиться к Сети через Ethernet-кабель.
Чтобы обновить роутер ExpressVPN, вам нужно загрузить последнюю версию прошивки:
- Откройте страницу установки ExpressVPN.
- Введите логин и пароль от вашей учетной записи ExpressVPN, нажмите Войти.
- Выберите модель вашего роутера.
- Далее Загрузить прошивку.
Откройте панель управления роутером ExpressVPN. Авторизуйтесь, используя пароль администратора роутера.
В верхнем меню выберите Управление, далее выберите Обновление прошивки в меню слева.
Выберите, хотите ли вы использовать настройки роутера по умолчанию после обновления.
Загрузите файл прошивки, далее нажмите Обновить.
В процессе обновления прошивки вы можете выбрать, хотите ли оставить свои текущие настройки роутера.
В процессе обновления прошивки ваше устройство также будет отключено от сети Wi-Fi роутера. Чтобы установить повторное подключение, выберите соответствующую сеть.
После обновления прошивки вы сможете войти в панель управления роутером, используя для этого соответствующие имя пользователя и пароль.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Мне не удается обновить прошивку роутера
Если во время обновления прошивки ExpressVPN для роутеров вы столкнетесь с ошибкой, связанной с недопустимым форматом файла, выполните следующие действия:
- Откройте expressvpnrouter.com:8080.
- Далее Управление.
- Введите логин и пароль администратора роутера.
- Далее Обновление прошивки.
- Далее Открыть, затем выберите загруженный файл прошивки ExpressVPN.
- Далее Обновить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.