Крайне важно регулярно обновлять прошивку ExpressVPN для роутеров, чтобы сохранить доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности.

Если вы используете прошивку ExpressVPN для роутеров версии v2.7.0 или более новый ее релиз, ваш роутер будет ежедневно автоматически обновляться в 4 часа утра по местному времени (при наличии доступного обновления). Соответственно, вам не нужно обновлять прошивку ExpressVPN на вашем роутере вручную.

Если вы используете прошивку ExpressVPN для роутеров версии v2.6.6 или более старый ее релиз, установите последнюю версию, поддерживающую автоматическое обновление. Узнайте, как найти версию прошивки ExpressVPN для роутеров.

Внимание. Обновление прошивки ExpressVPN на роутере не приведет к обнулению текущих настроек.

Определение версии прошивки ExpressVPN для роутеров

Войдите в панель управления роутером ExpressVPN. Далее Продвинутые настройки > Обновление ПО. Версия используемой прошивки ExpressVPN будет указана рядом с полем Версия ExpressVPN.

Функция автоматического обновления по умолчанию активна в прошивке ExpressVPN для роутеров, начиная с релиза v2.7.0. Она проверяет наличие доступных обновлений ежедневно в 4 утра и автоматически устанавливает новые доступные версии. Мы советуем не отключать функцию автоматического обновления, чтобы сохранить доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности.

Включение/отключение автоматического обновления

Войдите в панель управления роутером ExpressVPN. Далее Продвинутые настройки > Обновление ПО. Переместите ползунок напротив Устанавливать доступные обновления ежедневно в 4:00 утра в нужное положение. Нажмите Сохранить.

Если автоматическое обновление отключены, при релизе новой версии прошивки вы получите соответствующее уведомление в панели управления роутером. Чтобы установить обновление, выберите Обновить сейчас.

Проверка/изменение настроек часового пояса

To ensure your router will update at the right time of day, make sure the time zone set on the router is accurate. To check or change the time zone:

Войдите в панель управления роутером ExpressVPN. Далее Продвинутые настройки > Настройки роутера. В разделе Часовой пояс вы можете проверить соответствующие настройки роутера. Чтобы изменить часовой пояс, выберите нужный и нажмите Сохранить.



Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v2 и более новые)

Если вы используете прошивку для роутеров ExpressVPN версии v2.6.6 или более раннюю, ваш роутер не будет обновляться автоматически. Воспользуйтесь последней версией прошивки ExpressVPN для роутеров, чтобы получить доступ к функции автоматического обновления.

Чтобы обновить роутер, загрузите последнюю версию прошивки ExpressVPN:

Откройте страницу установки ExpressVPN. Выберите модель вашего роутера. Нажмите Загрузить прошивку.

Далее установите прошивку на ваш роутер:

На время обновления прошивки роутера ваше устройство будет отключено от его сети. После завершения обновления вы сможете подключиться к роутеру снова.

Ручное обновление прошивки ExpressVPN для роутеров (релиз v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM

Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (up to v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U

Если во время обновления прошивки ExpressVPN для роутеров вы столкнетесь с ошибкой, связанной с недопустимым форматом файла, выполните следующие действия:

Откройте expressvpnrouter.com:8080. Далее Управление. Введите логин и пароль администратора роутера. Далее Обновление прошивки. Далее Открыть, затем выберите загруженный файл прошивки ExpressVPN. Далее Обновить.

