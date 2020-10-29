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Из этого руководства вы узнаете, как выбрать подходящие Wi-Fi-настройки для роутера с прошивкой ExpressVPN.

Роутер, на котором установлена прошивка ExpressVPN, автоматически настроен так, чтобы подключаться к лучшему из доступных беспроводному каналу в зависимости от своей сетевой среды. Обычно нет необходимости менять эти настройки. Если вас не устраивает стабильность и скорость Wi-Fi-подключения, можно изменить настройки Wi-Fi на роутере, чтобы улучшить эти параметры.

Какую частоту лучше выбрать: 2,4 ГГц или 5 ГГц?

Эти две частоты (2,4 ГГц и 5 ГГц) используются современными роутерами для передачи беспроводного интернет-подключения. Основная разница между ними — площадь покрытия и скорость передачи.

Частота 2,4 ГГц позволяет покрыть большую площадь, но скорость подключения будет ниже.

Частота 5 ГГц позволяет покрыть меньшую площадь, но скорость подключения будет выше.

Какую частоту выбрать (2,4 ГГц и 5 ГГц) зависит от множества факторов: например, размер вашего дома или офиса, наличие помех поблизости, соседние Wi-Fi-сети. Поскольку частота 2,4 ГГц используется большинством современных устройств (например, колонками Bluetooth и даже микроволновками), то больше вероятности, что она будет сильнее загружена, чем частота 5 ГГц.

Для чего лучше всего подходит частота 2,4 ГГц:

большой дом или офис, для которого нужа большая площадь покрытия;

устройства, которые часто переносят с места на место или которые расположены далеко от роутера;

занятия, требующие меньшей пропускной способности сети (например, обычный просмотр сайтов);

жилая зона, где проживает мало людей, и мало устройств, создающих помехи.

Для чего лучше всего подходит частота 5 ГГц:

небольшой дом или офис, для которого не нужна большая площадь покрытия;

устройства, расположенные рядом с роутером;

занятия, требующие большей пропускной способности сети (например, гейминг и просмотр видео онлайн в качестве HD);

жилая зона, где проживает много людей, и много устройств, создающих помехи.

Узнать больше о частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.

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Какую пропускную способность канала лучше выбрать?

Пропускная способность — это максимальный объем данных, который может передаваться по сети. Частотные диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяют поддерживать разную пропускную способность:

2,4 ГГц: 20 МГц или 40 МГц;

5 ГГц: 20 МГц, 40 МГц или 80 МГц.

Теоретически, чем выше пропускная способность сети, тем больший объем данных может в ней передаваться. На практике же объем передаваемых данных может меняться в зависимости от частоты, которая в данный момент используется, а также наличия помех от ближайших устройств и сетей.

Частота 2,4 ГГц: 20 МГц или 40 МГц

В большинстве случаев следует выбирать пропускную способность по умолчанию 20 МГц, поскольку она поддерживает большее количество неперекрывающихся каналов и лучше стабилизирует подключение в загруженных местах. Используйте 40 МГц, только если находитесь в удаленном от скоплений людей месте, где почти нет устройств или других сетей поблизости. Так вы действительно получите более высокие скорости подключения.

Частота 5 ГГц: 20 МГц, 40 МГц или 80 МГц

Если вы выбрали частоту 5 ГГц, то также выбирайте наиболее высокую пропускную способность сети из доступных (это 80 МГц), чтобы получить более высокую скорость подключения.

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Какие каналы лучше выбрать?

Частота 2,4 ГГц поддерживает 11 каналов, в то время как частота 5 ГГц — 23 канала. Выбор подходящего канала может улучшить скорость и стабильность вашего Wi-Fi-подключения.

Частота 2,4 ГГц

Общее правило такое: используйте каналы 1, 6 или 11. Только эти каналы на частоте 2,4 ГГц являются неперекрывающимися.

Если вы так и не получили ожидаемые скорость и стабильность Wi-Fi-подключения, возможно, соседние сети используют тот же канал, что и вы, поэтому производительность сети падает. В этом случае можно установить любое приложение для анализа параметров сети, которое найдет для вас подходящий канал.

Отказ от ответственности. Сервис ExpressVPN не связан с приложениями для анализа параметров сети от сторонних разработчиков. Вы принимаете на себя весь риск использования таких приложений.

Частота 5 ГГц

Общее правило такое: используйте каналы 36, 40, 44 или 48. Эти каналы подходят для бытовых нужд и меньше подвержены влиянию внешних помех. Также можно установить любое приложение для анализа параметров сети, которое найдет для вас подходящий канал.

Отказ от ответственности. Сервис ExpressVPN не связан с приложениями для анализа параметров сети от сторонних разработчиков. Вы принимаете на себя весь риск использования таких приложений.

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Как включить WPA3-защиту на роутере Aircove

На роутере ExpressVPN Aircove можно выбрать защиту паролей WPA2 или WPA3 для Wi-Fi-подключений. По умолчанию на роутере Aircove включена WPA2-защита, которая подходит для большинства устройств.

Для дополнительной защиты поддерживаемых устройств можно включить WPA3:

Войдите в панель управления роутера Aircove. Нажмите Настройки сети > Настройки Wi-Fi



Нажмите Расширенные настройки . Затем выберите нужные опции. В пункте Прочие настройки можно включать и выключать Безопасность WPA3 . Нажмите Сохранить .



Нажмите Продолжить .

Примечание. Как только WPA3-защита будет включена, устройства, которые уже были подключены к этой Wi-Fi-сети, продолжат использовать WPA2-защиту, пока вы не удалите сеть из их памяти и не подключите к ней заново.

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Как скрыть название своей сети

Если вы не хотите, чтобы название сети вашего роутера (SSID) видели соседи, вы можете скрыть его в настройках роутера.

Примечание. После того, как вы скроете название своей сети, подключите устройство к роутеру через кабель LAN. Если у вашего устройства нет Ethernet-порта (например, это iPhone), то вам нужно будет вручную установить подключение в настройках устройства.

Узнайте больше о том, зачем скрывать название своей Wi-Fi-сети.

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Как изменить Wi-Fi-настройки роутера

Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN. Нажмите Настройки сети > Настройки Wi-Fi.

Нажмите Расширенные настройки. Затем выберите нужные опции. В пункте Прочие настройки можно включать и выключать Скрыть имя сети (SSID). Нажмите Сохранить.

Нажмите Продолжить.

Вашему устройству может понадобиться несколько минут, прежде чем оно найдет обновленную сеть. Если вы подключаетесь к роутеру с ExpressVPN через Wi-Fi, подождите, пока название сети не появится в списке сетей, а затем нажмите на него.

Ели ваша сеть не появилась в списке сетей, возможно, вы выбрали Wi-Fi-канал, который недоступен в вашем регионе. Чтобы решить эту проблему, выберите другой Wi-Fi-канал:

Подключите свое устройство к роутеру через другую частоту Wi-Fi-канала (2,4 или 5 ГГц) или при помощи Ethernet-кабеля. Войдите в панель управления своего роутера с ExpressVPN. Нажмите Настройки сети > Настройки Wi-Fi > Расширенные настройки. Выберите другой Wi-Fi-канал. Нажмите Сохранить.

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