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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android и iOS.

Использование устройств Android и iOS, прошедших через так называемую процедуру «джейлбрейка» (получения root-доступа), угрожает безопасности ваших паролей.

Именно поэтому при первом запуске менеджера паролей на устройстве, к которому был получен root-доступ, вы увидите соответствующее предупреждение. Далее вы можете принять риски на себя и продолжить работу или дополнительно защитить данные, хранящиеся в менеджере паролей:

  • Android: отключите root-доступ через приложение, на котором вы его получали. Если сделать это нельзя, сбросьте настройки устройства к заводским.
  • iOS: сбросьте настройки устройства к заводским.

Внимание. Сброс настроек к заводским приведет к удалению всех пользовательских данных.

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