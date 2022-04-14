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Использование устройств Android и iOS, прошедших через так называемую процедуру «джейлбрейка» (получения root-доступа), угрожает безопасности ваших паролей.
Именно поэтому при первом запуске менеджера паролей на устройстве, к которому был получен root-доступ, вы увидите соответствующее предупреждение. Далее вы можете принять риски на себя и продолжить работу или дополнительно защитить данные, хранящиеся в менеджере паролей:
- Android: отключите root-доступ через приложение, на котором вы его получали. Если сделать это нельзя, сбросьте настройки устройства к заводским.
- iOS: сбросьте настройки устройства к заводским.
Внимание. Сброс настроек к заводским приведет к удалению всех пользовательских данных.
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