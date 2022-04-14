Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?Купить ExpressVPN сейчас
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.Установить приложения бесплатно
Ваши логины и пароли при этом защищены вашим основным паролем — его создаете вы сами, и известен он только вам. Ваш основной пароль используется для создания 256-битного ключа шифрования AES, защищающего ваши данные.
Данные, передающиеся с вашего устройства, шифруются и хранятся на безопасных серверах ExpressVPN. Их расшифровка осуществляется только локально, то есть на ваших устройствах, и только с использованием вашего основного пароля.
ExpressVPN Keys использует шифрование с нулевым разглашением. Это значит, что ни ExpressVPN, ни партнерская компания Amazon Web Services не имеют технической возможности расшифровать ваши данные и получить к ним доступ.
ExpressVPN обязуется защищать приватность своих пользователей по всему миру, поэтому мы собираем минимум данных и гарантируем вам возможность управлять своими персональными данными.
Чтобы узнать больше о том, как хранятся ваши данные, прочитайте Политику конфиденциальности ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.