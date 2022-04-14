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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android и iOS.

Ваши логины и пароли при этом защищены вашим основным паролем — его создаете вы сами, и известен он только вам. Ваш основной пароль используется для создания 256-битного ключа шифрования AES, защищающего ваши данные.

Данные, передающиеся с вашего устройства, шифруются и хранятся на безопасных серверах ExpressVPN. Их расшифровка осуществляется только локально, то есть на ваших устройствах, и только с использованием вашего основного пароля.

ExpressVPN Keys использует шифрование с нулевым разглашением. Это значит, что ни ExpressVPN, ни партнерская компания Amazon Web Services не имеют технической возможности расшифровать ваши данные и получить к ним доступ.

ExpressVPN обязуется защищать приватность своих пользователей по всему миру, поэтому мы собираем минимум данных и гарантируем вам возможность управлять своими персональными данными.

Чтобы узнать больше о том, как хранятся ваши данные, прочитайте Политику конфиденциальности ExpressVPN.

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