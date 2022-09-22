Чтобы подключить вашу домашнюю сеть к Интернету, обычно вам требуется модем. Как правило, модем можно получить от интернет-провайдера. Именно модем подключает к Сети ваш дом, тогда как роутер подключает домашние устройства к модему.

Стандартная схема подключения

Подключите Ethernet-кабель из порта «Internet» вашего роутера ExpressVPN в свободный LAN-порт модема или роутера.

Модем-роутер

Некоторые интернет-провайдеры предлагают комбинированные устройства, сочетающие в себе функции модема и роутера. Если у вас всего одно физическое устройство, обеспечивающее доступ в Сеть, и именно к нему подключены все другие ваши устройства, то, скорее всего, вы используете именно модем-роутер.

В данном случае настройка выполняется по стандартной схеме (см. схему стандартного подключения выше).

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Проводное домашнее подключение

Проводное домашнее подключение можно использовать, если на стенах вашего дома есть характерные Ethernet-розетки, подключение к которым позволяет выйти в Интернет. Все эти розетки, в свою очередь, уже подключены к модему.

Подключите интернет-порт вашего роутера ExpressVPN к настенной Ethernet-розетке.

Иногда требуется дополнительная настройка. Если ваше соединение не работает, возможно, потребуется выполнить одно из следующих действий:

Попросите вашего сетевого администратора добавить MAC-адрес Aircove, указанный на нижней этикетке, в список разрешенных

Попросите вашего сетевого администратора сообщить настройки статического IP-адреса для модема здания, чтобы вы могли ввести их на странице настроек интернета в Aircove

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Wi-Fi Link

Роутер Aircove Go позволит вам использовать другие сети Wi-Fi для получения доступа в Сеть. Вот видео, которое покажет вам все шаги:



Сперва вам потребуется включить Aircove Go и подключить к нему устройство, которому требуется выход в Сеть (например, ноутбук или смартфон). Затем вы должны будете открыть на подключенном устройстве браузер и перейти по адресу expressvpnrouter.com. Подробнее о том, как подключить устройство к Aircove, можно узнать в инструкциях по подключению Aircove.

В панели управления Aircove Go выберите значок в виде облака, находящийся в верхнем правом углу, чтобы открыть настройки интернет-подключения. Если у вашего Aircove Go нет доступа в Сеть, значок в виде облака будет красного цвета и перечеркнут.

Также вы можете открыть настройки интернет-подключения Aircove через боковое меню: выберите значок в виде трех линий в верхнем левом меню панели управления. Далее Сетевые настройки, далее Настройки интернет-подключения.

Открыв настройки интернет-подключения, выберите Wi-Fi Link. После этого Aircove Go начнет поиск доступных сетей Wi-Fi. Для работы с сетями Wi-Fi Link использует такие стандартные протоколы шифрования Wi-Fi, как WPA, WPA/WPA2-Personal и WPA2/WPA3-Mixed, WPA3. Протоколы WPA2/WPA3-Enterprise и WEP не поддерживаются.

Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотели бы подключить Aircove Go, и введите логин и пароль от этой сети (если потребуется). Aircove Go установит подключение к сети Wi-Fi.

Внимание. Если роутер Aircove Go подключен к Сети по проводному и беспроводному подключения одновременно, приоритет будет отдан проводному — этот формат работает в целом быстрее и стабильнее.

Скорее всего, скорость передачи данных при использовании Wi-Fi Link будет ниже обычной, так как данные будут перенаправляться через два разных Wi-Fi-соединения.

Авторизационный веб-портал

Если вы используете публичную точку доступа Wi-Fi, для подключения к которой требуется ввести логин и пароль на специальном сайте (такие сети часто встречаются в отелях и аэропортах), Aircove Go также предложит вам открыть соответствующую страницу и авторизоваться. Чтобы получить доступ в Сеть, откройте ее и введите соответствующие данные.

Если экран входа не появляется, попробуйте открыть сайт http://captive.apple.com/hotspot-detect.html в браузере.

Если авторизационный портал использует таймер и требует регулярно вводить логин и пароль, вам может потребоваться отключиться и переподключиться к VPN-сети, чтобы нужный экран появился.

Ethernet-свитч



Ethernet-свитч (разветвитель) — это устройство, с помощью которого вы сможете подключить к Сети сразу несколько устройств, используя проводное соединение. Чтобы подключить ваш роутер ExpressVPN к Ethernet-свитчу, выполните следующие действия:

Убедитесь, что свитч подключен к модему или другому устройству, обеспечивающему доступ в Интернет. Подключите Internet-порт вашего роутера ExpressVPN к любому из LAN-портов свитча.

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Mesh-сеть

Mesh-сеть позволяет добиться более качественного покрытия сигналом Wi-Fi, что особенно актуально для более крупных зданий. Такой результат достигается за счет распространения сигнала Wi-Fi через несколько узлов mesh-сети, расположенных в разных частях здания.

Метод 1: подключение роутера ExpressVPN к узлу mesh-сети

Данная схема подключения позволяет защитить только те устройства, которые подключены к роутеру ExpressVPN через LAN-порты или по Wi-Fi; вся остальная часть mesh-сети не будет защищена. Чтобы использовать этот метод, подключите Internet-порт роутера ExpressVPN к LAN-порту любого из роутеров узлов mesh-сети.

Метод 2: подключение роутера ExpressVPN между модемом/роутером от интернет-провайдера и mesh-сетью

Данная схема подключения позволяет обеспечить VPN-защитой всю mesh-сеть целиком. Чтобы подключить роутер ExpressVPN между модемом/роутером от интернет-провайдера и mesh-роутером, выполните следующие действия:

Подключите Internet-порт роутера ExpressVPN к LAN-порту вашего модема/роутера от интернет-провайдера. Подключите любой LAN-порт роутера ExpressVPN к WAN/Internet-порту mesh-роутера.

Обратите внимание, что устройства, подключенные к mesh-сети, не смогут использовать функцию «Группы устройств», если только mesh-роутер не работает в т.н. режиме «моста» (bridge-режим). Подробности можно найти в инструкциях к mesh-роутеру. Если вы столкнулись со сложностями при доступе к панели управления роутером ExpressVPN, используя данную схему подключения, выполните следующие действия для устранения неполадок.

Среди популярных моделей mesh-роутеров можно выделить Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi и TP-Link Deco.

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Расширители зоны покрытия Wi-Fi

Если у вас большой дом, расширители радиуса покрытия сетей Wi-Fi позволят охватить его беспроводной сетью целиком и избавиться от мест, где нет сигнала. Подключите один такой расширитель в месте, где сигнал роутера ExpressVPN ослабевает, подключите его к локальной сети. После этого расширитель начнет транслировать сигнал основного роутера. Как правило, вы сможете использовать те же название сети Wi-Fi (SSID) и пароль, что и для вашего роутера ExpressVPN.

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Среди популярных расширителей радиуса сигнала Wi-Fi можно назвать Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 и TP-Link RE603X.

Несколько роутеров ExpressVPN

Если вы хотите совместно использовать сразу два роутера ExpressVPN (или более), вам потребуется задать для каждого из них уникальный IP-адрес. В противном случае вы не сможете подключиться к Сети из-за конфликта IP-адресов роутеров.

Чтобы использовать сразу несколько роутеров ExpressVPN, выполните следующие действия:

Подключите LAN-порт основного роутера к Internet-порту дополнительного роутера с помощью Ethernet-кабеля. Подключитесь к основному роутеру по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля. Откройте панель управления основным роутером и поместите дополнительный роутер в группу устройств , не использующих VPN-подключение. Подключитесь к дополнительному роутеру по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля. Откройте настройки локальной сети дополнительного роутера. В разделе Настройка IP-адреса роутера выберите IP-адрес, который бы отличался от адресов других роутеров в этой сети. Например: Измените только третий блок адреса (например, 192.168. 132 .1 ). Выберите значение от 1 до 255. Например, 192.168.13 2 .1 → 192.168.13 3 .1 Сохраните изменения. В разделе Сервер DHCP, который можно найти в настройках локальной сети , убедитесь, что IP-адреса первого и последнего клиентов обновлены и соответствуют подсети IP-адреса роутера: Например, IP-адрес первого клиента: 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10 Например, IP-адрес второго клиента: 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219

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Часто задаваемые вопросы

Будет ли роутер ExpressVPN работать с роутером/модемом от моего интернет-провайдера?

Если у роутера/модема, предоставленного вашим интернет-провайдером, есть свободный LAN-порт для Ethernet-подключения, роутер ExpressVPN будет с ним работать.

Чтобы роутер ExpressVPN можно было использовать с модемом/роутером от вашего интернет-провайдера, последний также должен поддерживать DHCP, статические IP-адреса и PPPoE. Ваш интернет-провайдер сможет точно сказать, поддерживаются ли все эти функции предоставленным им устройством.

Что такое статические IP-адреса, DHCP и PPPoE?

DHCP, статические IP-адреса и PPPoE — это разные способы подключения к сетям, которые используются вашим интернет-провайдером.

DHCP (самый распространенный вариант) автоматически выдает устройству IP-адрес.

Статический IP позволяет указать IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию (предоставленные интернет-провайдером) вручную.

PPPoE позволяет подключаться к сети интернет-провайдера с помощью логина и пароля, предоставленных провайдером.

Что делать, если роутер ExpressVPN не видит мое интернет-подключение?

Возможны ситуации, в которых модем-роутер от интернет-провайдера будет блокировать попытки роутера ExpressVPN установить подключение к Сети. В данном случае вы можете выполнить следующие действия.

Подключите роутер ExpressVPN к другому порту LAN своего модема или роутера

При некоторых вариантах настройки подключение к Интернету возможно только через определенные порты LAN модема или роутера. Попробуйте подключать свой роутер ExpressVPN к другим портам LAN на модеме или роутере, пока не найдете рабочий порт LAN.

Добавьте роутер ExpressVPN в настройки DMZ модема-роутера от интернет-провайдера

DMZ (от англ. demilitarized zone — демилитаризованная зона) — это функция роутера, с помощью которой можно открыть все внешние порты для определенного IP-адреса из локальной сети соответствующего роутера.

Включив роутер ExpressVPN в такую «демилитаризованную зону» модема-роутера от интернет-провайдера, вы обеспечите нормальную работу роутера ExpressVPN (если такая возможность в принципе поддерживается). У роутера Aircove есть собственный файрвол, поэтому его можно без опасений помещать в DMZ.

Вам потребуются IP-адрес или MAC-адрес роутера ExpressVPN, чтобы поместить его в DMZ:

IP-адрес можно найти в настройках-интернет-подключения в панели управления роутером; MAC-адрес можно найти на ярлыке, приклеенном к нижней стороне роутера ExpressVPN.



Точный способ добавления роутера в DMZ зависит от конкретной модели устройства, предоставленного интернет-провайдером. Попробуйте найти нужную информацию в Сети по запросу “Как настроить DMZ на <модель-вашего-роутера>” или обратитесь в службу поддержки интернет-провайдера за помощью.

Как настроить DMZ

Подключитесь к модему-роутеру от интернет-провайдера по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля; Откройте страницу настроек устройства; Найдите настройки DMZ (если такая функция поддерживается); Активируйте DMZ и введите IP или MAC-адрес роутера ExpressVPN; Сохраните настройки и перезагрузите модем-роутер, предоставленный интернет-провайдером.

Инструкции для устройств от определенных интернет-провайдеров

Переключите модем-роутер от интернет-провайдера в режим «моста»

Режим «моста» позволяет использовать дополнительный роутер как продолжение основного, обеспечивая тем самым их совместную работу.

Переключив предоставленный интернет-провайдером модем-роутер в режим «моста» (он же «бридж-режим»), вы обеспечите нормальную работу роутера ExpressVPN (если такая возможность в принципе поддерживается).

Точный способ добавления роутера в DMZ зависит от конкретной модели устройства, предоставленного интернет-провайдером. Попробуйте найти нужную информацию в Сети по запросу “Как переключить в бридж-режим <модель-вашего-роутера>” или обратитесь в службу поддержки интернет-провайдера за помощью.

Как включить режим «моста»

Подключитесь к модему-роутеру от интернет-провайдера по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля; Откройте страницу настроек устройства; Найдите страницу настроек режима работы (если такая функция поддерживается); Активируйте режим «моста»; Сохраните настройки и перезагрузите модем-роутер, предоставленный интернет-провайдером.

Инструкции для устройств от определенных интернет-провайдеров

Как изменить DNS-серверы роутера?

Система доменных имен (Domain Name System, DNS) — это что-то вроде телефонной книжки для Интернета. Люди получают доступ к сайтам и онлайн-сервисам, используя доменные имена — например, bbc.com или expressvpn.com. Но веб-браузеры взаимодействуют с серверами, используя созданные согласно правилам специального интернет-протокола IP-адреса (от англ. Internet Protocol). В свою очередь, DNS переводит доменные имена в IP-адреса, позволяя браузерам получить доступ к нужным интернет-ресурсам.

Если VPN-подключение установлено, роутер будет использовать собственные приватные DNS-серверы ExpressVPN.

Если VPN-подключение не установлено, ваши DNS-запросы будут направляться в сеть интернет-провайдера, который может отслеживать их и, соответственно, ваши действия. Некоторые интернет-провайдеры могут также продавать эти данные посторонним или использовать их для показа таргетированной рекламы.

ExpressVPN для роутеров позволяет вам использовать альтернативные DNS-серверы, пока VPN-подключение не установлено. Это значит, что ваши DNS-запросы не станут известны интернет-провайдеру. Активировать эту возможность можно через настройки интернет-подключения; для этого вам понадобятся IP-адреса соответствующего провайдера DNS-услуг (например, Quad9 или OpenDNS).

Внимание. Использование сторонних сервисов DNS не скроет ваш IP-адрес от посторонних и не зашифрует интернет-трафик. ExpressVPN не несет ответственности за работу сторонних DNS-сервисов и качество обработки ими ваших DNS-запросов.