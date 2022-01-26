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Из этой статьи вы узнаете, как долго пользователи роутеров ExpressVPN смогут получать обновления безопасности для своих моделей.

Роутеры, как и любые физические устройства, могут получать обновления лишь определенный период времени. Мы намерены предоставлять поддержку для роутеров согласно дате их производства и уровню производительности каждой отдельной модели. Более старые и менее мощные модели перестанут получать обновления раньше остальных.

Будьте уверены, что мы собираемся предоставлять поддержку указанным устройствам как минимум до перечисленных дат. Возможно, эти сроки будут продлены, но никаких гарантий мы дать не можем.

Модель роутераОбновления безопасности до конца указанного года
ExpressVPN Aircove AX18002027
Linksys WRT1900ACS2025
Linksys WRT3200ACM2025
Asus RT-AC68U (до вер. 3)2025
Netgear R6700v32025
Netgear R70002025
Linksys WRT1200AC2024
Linksys WRT1900AC 13J12024
Linksys WRT1900AC 13J22024
Linksys WRT32X2024
Asus RT-AC56R2024
Asus RT-AC56U2024
Asus RT-AC87U2024
Netgear R6300v22024
Netgear R6400v22024
Netgear R7000P2024
Linksys EA62002022
Asus RT-AC56S2022

Примечание. Сроки предоставления обновлений, указанные выше, распространяются только на прошивку. Компания ExpressVPN не может гарантировать, что физическое устройство не сломается, что в нем не обнаружатся дефекты, а также что его производительность не ухудшится из-за порчи или износа.

Последние версии прошивки для всех поддерживаемых моделей роутеров будут доступны для загрузки на сайте ExpressVPN как минимум до окончания срока предоставления поддержки этих моделей. Если вы включили автоматическое обновление на своем роутере, он также продолжит получать эти обновления как минимум до конца указанного срока предоставления поддержки.

Как обновить прошивку ExpressVPN на своем роутере.

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