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Из этой статьи вы узнаете, как долго пользователи роутеров ExpressVPN смогут получать обновления безопасности для своих моделей.
Роутеры, как и любые физические устройства, могут получать обновления лишь определенный период времени. Мы намерены предоставлять поддержку для роутеров согласно дате их производства и уровню производительности каждой отдельной модели. Более старые и менее мощные модели перестанут получать обновления раньше остальных.
Будьте уверены, что мы собираемся предоставлять поддержку указанным устройствам как минимум до перечисленных дат. Возможно, эти сроки будут продлены, но никаких гарантий мы дать не можем.
|Модель роутера
|Обновления безопасности до конца указанного года
|ExpressVPN Aircove AX1800
|2027
|Linksys WRT1900ACS
|2025
|Linksys WRT3200ACM
|2025
|Asus RT-AC68U (до вер. 3)
|2025
|Netgear R6700v3
|2025
|Netgear R7000
|2025
|Linksys WRT1200AC
|2024
|Linksys WRT1900AC 13J1
|2024
|Linksys WRT1900AC 13J2
|2024
|Linksys WRT32X
|2024
|Asus RT-AC56R
|2024
|Asus RT-AC56U
|2024
|Asus RT-AC87U
|2024
|Netgear R6300v2
|2024
|Netgear R6400v2
|2024
|Netgear R7000P
|2024
|Linksys EA6200
|2022
|Asus RT-AC56S
|2022
Примечание. Сроки предоставления обновлений, указанные выше, распространяются только на прошивку. Компания ExpressVPN не может гарантировать, что физическое устройство не сломается, что в нем не обнаружатся дефекты, а также что его производительность не ухудшится из-за порчи или износа.
Последние версии прошивки для всех поддерживаемых моделей роутеров будут доступны для загрузки на сайте ExpressVPN как минимум до окончания срока предоставления поддержки этих моделей. Если вы включили автоматическое обновление на своем роутере, он также продолжит получать эти обновления как минимум до конца указанного срока предоставления поддержки.
Как обновить прошивку ExpressVPN на своем роутере.
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