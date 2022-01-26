Наши инструкции помогут вам установить ExpressVPN на роутер всего за несколько минут. Приступить

Из этой статьи вы узнаете, как долго пользователи роутеров ExpressVPN смогут получать обновления безопасности для своих моделей.

Роутеры, как и любые физические устройства, могут получать обновления лишь определенный период времени. Мы намерены предоставлять поддержку для роутеров согласно дате их производства и уровню производительности каждой отдельной модели. Более старые и менее мощные модели перестанут получать обновления раньше остальных.

Будьте уверены, что мы собираемся предоставлять поддержку указанным устройствам как минимум до перечисленных дат. Возможно, эти сроки будут продлены, но никаких гарантий мы дать не можем.

Модель роутера Обновления безопасности до конца указанного года ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (до вер. 3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Примечание. Сроки предоставления обновлений, указанные выше, распространяются только на прошивку. Компания ExpressVPN не может гарантировать, что физическое устройство не сломается, что в нем не обнаружатся дефекты, а также что его производительность не ухудшится из-за порчи или износа.

Последние версии прошивки для всех поддерживаемых моделей роутеров будут доступны для загрузки на сайте ExpressVPN как минимум до окончания срока предоставления поддержки этих моделей. Если вы включили автоматическое обновление на своем роутере, он также продолжит получать эти обновления как минимум до конца указанного срока предоставления поддержки.

Как обновить прошивку ExpressVPN на своем роутере.

Нужна помощь?

Наверх