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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Вы можете продолжать использовать все функции ExpressVPN Keys на своих устройствах даже после окончания подписки на ExpressVPN.

Чтобы использовать ExpressVPN Keys на устройствах Android или iOS, не удаляйте приложение ExpressVPN для Android или iOS соответственно. Чтобы продолжить работу с браузерным расширением ExpressVPN Keys для Chrome, не удаляйте расширение и установите приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux на ваш компьютер.

Использование VPN вместе с менеджером паролей позволяет ExpressVPN еще лучше защищать вас при работе в Сети. VPN сделает ваше подключение более приватным, зашифровав ваш интернет-трафик. Менеджер паролей позволит безопасно хранить ваши пароли к учетным записям любимых сайтов и приложений. Фактически, вы получите более надежную защиту за ту же цену. Узнайте, как продлить подписку на ExpressVPN.

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