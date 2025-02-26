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Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах Linksys.

Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере Linksys, вам нужно будет использовать статическую маршрутизацию, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на устройствах Linksys WRT3200ACM и WRT1900ACS.

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1. Войдите в панель администрирования вашего роутера
2. Измените настройки сети вашего роутера
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

1. Войдите в панель администрирования вашего роутера

Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.1.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Измените настройки сети вашего роутера

В вашей панели администратора роутера нажмите Соединение.

В вашей панели администратора роутера нажмите

В верхней навигационной панели нажмите Расширенная маршрутизация.

Выберите

Проверьте поле NAT. Затем нажмите Добавить статический маршрут.

Введите следующее:

  • Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.
  • Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
  • Маска подсети: Введите 255.255.255.0.
  • Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)
  • Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.

Нажмите Сохранить.

Нажмите “Сохранить.”

Снова нажмите Добавить статический маршрут и введите следующее:

  • Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.
  • Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
  • Маска подсети: Введите 255.255.255.0.
  • Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)
  • Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.

Нажмите Сохранить > ОК.

Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы пытаетесь получить доступ. Чтобы узнать больше о том, какие IP нужно заблокировать, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.

Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адреса, откройте Терминал (для Mac) или
Командную строку (для Windows).

Введите «ping» и IP-адреса, которые вы заблокировали, например,
ping 8.8.8.8

Результаты тестов ping должны показать «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен.»

Результаты тестов ping должны показать

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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