Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере.
Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах Linksys.
Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере Linksys, вам нужно будет использовать статическую маршрутизацию, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.
Примечание: Следующие шаги были протестированы на устройствах Linksys WRT3200ACM и WRT1900ACS.
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1. Войдите в панель администрирования вашего роутера
2. Измените настройки сети вашего роутера
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса
1. Войдите в панель администрирования вашего роутера
Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.1.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Измените настройки сети вашего роутера
В вашей панели администратора роутера нажмите Соединение.
В верхней навигационной панели нажмите Расширенная маршрутизация.
Проверьте поле NAT. Затем нажмите Добавить статический маршрут.
Введите следующее:
- Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.
- Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.0.
- Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)
- Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.
Нажмите Сохранить.
Снова нажмите Добавить статический маршрут и введите следующее:
- Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.
- Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.0.
- Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)
- Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.
Нажмите Сохранить > ОК.
Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы пытаетесь получить доступ. Чтобы узнать больше о том, какие IP нужно заблокировать, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса
Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адреса, откройте Терминал (для Mac) или
Командную строку (для Windows).
Введите «ping» и IP-адреса, которые вы заблокировали, например,
ping 8.8.8.8
Результаты тестов ping должны показать «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен.»
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.