Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах Linksys.

Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере Linksys, вам нужно будет использовать статическую маршрутизацию, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на устройствах Linksys WRT3200ACM и WRT1900ACS.

1. Войдите в панель администрирования вашего роутера

Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.1.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

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2. Измените настройки сети вашего роутера

В вашей панели администратора роутера нажмите Соединение.

В верхней навигационной панели нажмите Расширенная маршрутизация.

Проверьте поле NAT. Затем нажмите Добавить статический маршрут.

Введите следующее:

Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.

Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут. Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.0 .

Введите . Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)

Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.) Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.

Нажмите Сохранить.

Снова нажмите Добавить статический маршрут и введите следующее:

Имя маршрута: Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут.

Введите имя, которое поможет вам распознать этот маршрут. Назначение IP-адреса: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.0 .

Введите . Шлюз: Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.)

Введите стандартный IP вашего роутера. (Вы можете найти это в настройках вашего роутера.) Интерфейс: Выберите LAN/Wireless.

Нажмите Сохранить > ОК.

Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы пытаетесь получить доступ. Чтобы узнать больше о том, какие IP нужно заблокировать, .

Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адреса, откройте Терминал (для Mac) или

Командную строку (для Windows).

Введите «ping» и IP-адреса, которые вы заблокировали, например,

ping 8.8.8.8

Результаты тестов ping должны показать «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен.»

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