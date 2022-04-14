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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Из этого руководства вы узнаете, как создавать надежные пароли для всех ваших учетных записей в Интернете с помощью ExpressVPN Keys (менеджера паролей ExpressVPN).

ExpressVPN Keys генерирует надежные пароли: длинные, случайные и сложные, что затрудняет их взлом злоумышленниками. После этого вы можете сохранить их в менеджере паролей и вводить одним щелчком мыши или касанием при входе в свои учетные записи.

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Как создать надежный пароль для нового логина

Чтобы создать надежный пароль в расширении для Chrome:

Установите и настройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на значок расширения ExpressVPN Keys. Разблокируйте свой менеджер паролей. Нажмите на в правом верхнем углу. Под полем Пароль нажмите Нужен новый пароль. Заполните остальные данные. Нажмите Сохранить.

Чтобы создать надежный пароль при регистрации на веб-сайте:

Установите и настройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на значок расширения ExpressVPN Keys. Откройте веб-сайт, для которого вы хотите создать учетную запись. Нажмите на поле для пароля. Нажмите на предложенный пароль. Вам будет предложено сохранить новый логин. Нажмите Сохранить.

Как создать надежный пароль для существующего логина

Установите и настройте расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на значок расширения ExpressVPN Keys. Разблокируйте свой менеджер паролей. Выберите сохраненный логин. Нажмите Изменить. Под полем Пароль нажмите Создать надежный пароль. Нажмите Сохранить.

Если у вас возникнут проблемы с созданием паролей для новых или уже существующих логинов, обратитесь к этому справочному руководству.

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Приложение ExpressVPN для Android

Как создать надежный пароль для нового логина

Откройте приложение ExpressVPN. Коснитесь вкладки Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Коснитесь в верхнем правом углу. Нажмите Нужен новый пароль под полем Пароль. Заполните остальные данные. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Чтобы создать надежный пароль для новой учетной записи на сайте или в приложении:

В первую очередь убедитесь, что в настройках приложениях разрешено автозаполнение.

Откройте экран или страницу входа. Нажмите на соответствующее поле (имя пользователя или пароль). Нажмите на кнопку Добавить новый логин. Нажмите Нужен новый пароль под полем Пароль. Нажмите Сохранить и заполнить.

Как создать надежный пароль для существующего логина

Откройте приложение ExpressVPN. Коснитесь вкладки Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Выберите сохраненный логин. Нажмите ИЗМЕНИТЬ в верхнем правом углу. Под полем Пароль нажмите Создать надежный пароль. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Если у вас не получается создать пароли для новых учетных записей или существующих логинов, обратитесь к инструкциям на этой странице.

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Приложение ExpressVPN для iOS

Как создать надежный пароль для нового логина

Откройте приложение ExpressVPN. Коснитесь вкладки Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Коснитесь в верхнем правом углу. Нажмите Нужен новый пароль под полем Пароль. Заполните остальные данные. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Как создать надежный пароль для существующего логина

Откройте приложение ExpressVPN. Коснитесь вкладки Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Выберите сохраненный логин. Нажмите ИЗМЕНИТЬ в верхнем правом углу. Под полем Пароль нажмите Создать надежный пароль. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Если у вас не получается создать пароли для новых учетных записей или существующих логинов, обратитесь к инструкциям на этой странице.

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