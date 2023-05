Ważne: ExpressVPN Keys jest stopniowo udostępniany w systemach Windows, Mac i Linux za pośrednictwem iOS. ExpressVPN Keys jest stopniowo udostępniany w systemach Windows, Mac i Linux za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki Chrome (kompatybilne z Chrome, Opera, Edge, Vivaldi i Brave) oraz w aplikacji ExpressVPN na Androida

Menedżer haseł eliminuje konieczność zarządzania hasłami, których używasz na co dzień. Nie musisz dzięki niemu pamiętać wszystkich swoich loginów i haseł, trzymać je w niebezpiecznych miejscach lub ciągle ich resetować, gdyż Twój menedżer haseł zapamięta i zabezpieczy je wszystkie za Ciebie. Jedyne, co musisz zrobić, to zapamiętać jedno hasło: hasło główne utworzone przez Ciebie podczas konfiguracji ExpressVPN Keys. Zapisze on również nowe loginy jednym kliknięciem, automatycznie wypełni formularze oraz zaloguje Cię do Twoich ulubionych stron internetowych szybko i bez wysiłku.

Możesz także używać menedżera haseł do generowania unikalnych, złożonych haseł, które są znacznie trudniejsze do złamania przez hakerów, oraz do ochrony przed oszustwami typu phishing, ponieważ nie wypełni on Twoich danych uwierzytelniających na stronie internetowej, która nie pasuje do adresu URL zapisanych loginów.

