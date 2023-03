Zainstaluj ExpressVPN na swoim routerze w kilka minut z naszym interaktywnym przewodnikiem. Rozpocznij

Ten przewodnik wskazuje użytkownikom, jak długo poszczególne routery z ExpressVPN będą uzyskiwać aktualizacje zabezpieczeń.

Routery, tak jak wszystkie inne urządzenia, mają swoją oczekiwaną żywotność. Zapewniamy wsparcie dla niżej wymienionych routerów zgodnie z ich datą produkcji i wydajnością każdego modelu. Starsze, mniej wydajne modele nie będą aktualizowane nieco wcześniej.

Poniższe daty to nasze minimalne zobowiązanie wobec Ciebie i Twojego oprogramowania. Możliwe, że zdecydujemy się wydłużyć nasze wsparcie, jednak nie możemy tego zagwarantować.

Model routera Aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania do końca ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (do v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Uwaga: Powyższe terminy aktualizacji dotyczą wyłącznie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. ExpressVPN nie może zagwarantować, że sam sprzęt nie ulegnie uszkodzeniu, nie pojawią się wady producenta ani nie pogorszy się jego wydajność z powodu zużycia

Najnowsze oprogramowanie układowe dla wszystkich obsługiwanych routerów będzie dostępne do pobrania na stronie ExpressVPN co najmniej do końca okresu wspierania danego modelu. Jeśli w Twoim routerze są włączone automatyczne aktualizacje, będzie on aktualizował się automatycznie co najmniej do końca okresu wsparcia.

