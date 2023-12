Keys przeprowadza rygorystyczne kontrole, aby zapobiec zagrożeniom związanym z gromadzeniem danych, co oznacza, że nie będzie automatycznie uzupełniać danych logowania, jeśli okaże się, że dana witryna nie jest bezpieczna lub nie pasuje do domeny przechowywanej w Keys.

ExpressVPN Keys to znacznie więcej niż menedżer haseł – może ostrzegać o wyciekach danych, oceniać stan Twoich haseł, a nawet generować jednorazowe kody do uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Gdy przechowujesz elementy w Keys, Twoje hasło główne i wszelkie inne dane w postaci zwykłego tekstu nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia. Dlatego też ExpressVPN Keys i jego serwery nie mają możliwości uzyskania dostępu do tych informacji. Nawet jeśli genialny haker w jakiś sposób włamałby się do naszych systemów, wszystkie dane i tak pozostałyby w pełni zaszyfrowane.

Szyfrowanie z zerową wiedzą umożliwia przechowywanie elementów w Keys w taki sposób, że tylko Ty, czyli osoba posiadająca tajne hasło główne, możesz uzyskać do nich dostęp. Innymi słowy, te informacje są tak zabezpieczone, że nawet my nie możemy ich zobaczyć.

Nikt poza Tobą nie może zobaczyć przechowywanych danych – nawet ExpressVPN. Jest tylko jeden klucz i to Ty masz go w swoich rękach.

