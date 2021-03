Last ned ExpressVPN, det beste VPN-et for mobil

Vi blir stadig mer avhengig av mobiltelefonene våre for hverdagslige oppgaver som å sende meldinger til venner og familie, se på videoer og lytte til musikk, være på sosiale medier, spille spill, bruke nettbanken, ta bilder, og navigere med kart. Mange av dine personlige og sensitive data kan logges av internettleverandøren din, overvåkes av spioner, og til og med selges – med mindre du har gjort personvern- og sikkerhetstiltak. ExpressVPN beskytter dataene dine med bare ett klikk.



Hvis du reiser utenlands med telefonen din, kan en VPN-app hjelpe deg med å overvinne lokal sensur ved å få det til å se ut som du er i et annet land, slik at du kan fjerne blokkeringen av dine favorittjenester og -apper. Og hvis du vil strømme et program eller en film som ikke er tilgjengelig i landet ditt, så kan et VPN hjelpe deg med det også.