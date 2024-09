BBC iPlayer

Haal Connell en Marianne's reis gratis in op BBC iPlayer. Het aanmaken van een account is zo gebeurd, maar je hebt wel een geldige UK-postcode nodig (NW8 9AY of EH1 1JT). Let op: BBC iPlayer is alleen beschikbaar in het VK. Als je buiten het VK hebt gereisd, verbind dan met ExpressVPN’s UK-serverlocatie voor overal toegang tot 'Normal People'-streaming.