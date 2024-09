ICI TOU.TV

Per chi si trova in Canada, ICI TOU.TV è la piattaforma di riferimento per lo streaming di Normal People. Come servizio di streaming in lingua francese della CBC, ICI TOU.TV ha tipicamente contenuti in inglese doppiati in francese senza sottotitoli. Dovrai creare un account e abbonarti per iniziare lo streaming. I canadesi che utilizzano ExpressVPN, devono selezionare una posizione server canadese per una migliore esperienza di streaming ovunque.