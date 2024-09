Normal People suit la relation intense et en dents de scie entre Marianne et Connell, deux jeunes gens issus d'une petite ville d'Irlande. Marianne est intelligente et déterminée mais socialement maladroite, tandis que Connell est populaire et bien aimé mais lutte avec la confiance en soi.

La série explore leur connexion émotionnelle et physique complexe alors qu'ils naviguent à travers les épreuves de l'adolescence, la vie universitaire et l'évolution de leurs identités. À travers leurs hauts et leurs bas, Normal People offre une représentation brute et réaliste de l'amour jeune et de la croissance personnelle. La série est basée sur le roman acclamé par la critique du même nom par Sally Rooney.