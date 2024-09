No, Normal People no está disponible en Netflix. Puede transmitirlo en Hulu en los Estados Unidos, BBC iPlayer en el Reino Unido, TVNZ+ en Nueva Zelanda y RaiPlay en Italia. Estas plataformas brindan acceso a demanda a todos los episodios de la serie.

No hay planes oficiales para una segunda temporada de Normal People. Aunque el casting y el equipo, incluidos Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones, han manifestado interés en retomar los personajes, aún no se han anunciado discusiones o desarrollos concretos.

Need help? Chat with us!