Deze gids toont u hoe u ExpressVPN optimaal gebruikt voor Netflix.

Netflix streamen terwijl u verbonden bent met ExpressVPN verbetert uw kijkervaring op een aantal manieren, waaronder:

U kunt veilig streamen op elk willekeurig netwerk.

Het voorkomt dat uw internet provider uw streaming verkeer afknijpt.

Het houdt uw Netflix activiteiten privé.

Voordat u naar Netflix gaat

Voordat u naar Netflix gaat, hebt u het volgende nodig:

Een actief ExpressVPN abonnement; Een Netflix account en een actief abonnement.



Als u streamt vanaf een computer kunt u naar Netflix gaan via een webbrowser in plaats van de Netflix app. Voor mobiele apparaten of streaming apparaten kunt u de Netflix app voor dat apparaat downloaden.

Ook het volgende moet op uw apparaat geïnstalleerd zijn:

De ExpressVPN app;

De ExpressVPN browserextensie (als u naar Netflix wilt via een webbrowser zoals Chrome, Firefox of Edge)

Om de ExpressVPN app en browserextensie te installeren, kunt u in de volgende sectie de instructies raadplegen die bij uw apparaat horen.

Welke apparaten werken met ExpressVPN voor Netflix

ExpressVPN is compatibel met computers, tablets, telefoons, smart tv’s, streaming apparaten en meer. U kunt de ExpressVPN app gebruiken of ExpressVPN handmatig configureren op:

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Amazon Fire tablet

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Smart tv’s

Chromecast met Google TV

Draadloze routers

U kunt ExpressVPN ook handmatig configureren op andere streaming media apparaten die de ExpressVPN app niet ondersteunen, waaronder:

Apple TV (4e gen en nieuwer)

Apple TV (1e, 2e en 3e gen)

Chromecast

Netflix kijken met een VPN

Windows of Mac

iOS of Android

Download en installeer de ExpressVPN app: iOS

Android In de app tikt u op . Verbind met een VPN serverlocatie waarvandaan u wilt streamen. (Als er voor het zelfde land meer dan één serverlocatie beschikbaar is, kies dan degene die het dichtst bij uw fysieke locatie is.) iOS

Android Controleer uw IP adres en run een DNS lektest om zeker te weten dat u echt met de VPN verbonden bent. Open Netflix.

Linux

Streaming media apparaten of smart tv’s

De ExpressVPN app is compatibel met bepaalde streaming media apparaten die een ingebouwde VPN ondersteunen:

Als u deze streaming media apparaten gebruikt:

U kunt ook MediaStreamer installeren op uw apparaat om naar Netflix te gaan.

NB: MediaStreamer is geen VPN en biedt niet dezelfde veiligheids- en privacyvoordelen als een VPN. MediaStreamer heeft geen grafische gebruikersinterface en u kunt met Mediastreamer uw locatie niet wijzigen. Maar het is wel sneller dan een VPN en het is compatibel met bepaalde streaming media apparaten die niet werken met een VPN, bijvoorbeeld Apple TV en bepaalde smart tv’s en spelcomputers. Let op: Alleen de Amerikaanse Netflix kan met MediaStreamer gestreamd worden.

Lees meer over het instellen van MediaStreamer op uw tv.

ExpressVPN voor routers

Belangrijk: voor voor ExpressVPN voor routers hebt u een compatibele Asus, Linksys of Netgear router nodig.

U kunt ExpressVPN voor routers installeren en uw apparaten voor het streamen verbinden met de router.

Download en installeer ExpressVPN voor routers. Verbind met een VPN serverlocatie in het land waarvandaan u wilt streamen. (Als er voor hetzelfde land meer dan één serverlocatie beschikbaar is, kies dan degene die het dichtst bij uw fysieke locatie is.) Controleer uw IP adres en run een DNS lektest om zeker te weten dat u echt met de VPN verbonden bent. Verbind uw apparaat met uw router waarop ExpressVPN draait Open Netflix.

Andere manieren om Netflix te kijken met ExpressVPN

Als u Netflix wilt kijken op uw tv maar u hebt geen VPN-compatibel apparaat of u wilt MediaStreamer niet installeren, dan kunt u ook:

Gaat Netflix mij blokkeren als ik stream met een VPN?

Weliswaar kan Netflix uw toegang soms beperken als u met een VPN verbonden bent, maar met ExpressVPN moet het zo zijn dat u op Netflix terecht kunt en veilig kunt streamen. Het is zelfs zo dat u, door Netflix te streamen met ExpressVPN, kunt voorkomen dat uw internet provider u afknijpt en zo uw internetsnelheid mogelijk vertraagt. Omdat Netflix streamen zo populair is, zijn er internet providers die expres de bandbreedte van hun klanten beperken als zij Netflix verkeer zien. Maar ExpressVPN schermt uw verkeer af binnen een versleutelde tunnel, dus providers kunnen uw verkeer niet lezen en daarom ook niet discrimineren op basis van content. Het resultaat is hogere downloadsnelheden, geen bufferen, en betere Netflix beleving.

Als u streamt met ExpressVPN kunt u Netflix ook deblokkeren op bepaalde netwerken – bijvoorbeeld op school, het werk of openbare wifi – die anders Netflix en andere streaming platforms zouden inperken.

Als u, om welke reden dan ook, niet de content kunt zien die u wilt, probeer dan deze stappen te volgen om het probleem op te lossen.

Problemen met Netflix streaming oplossen

Als u problemen ervaart doordat ExpressVPN niet werkt met Netflix, raadpleeg dan deze gidsen:

