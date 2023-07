Below Deck Down Under staat niet op Netflix.

Staat Below Deck Down Under op Netflix?

Ja, kapitein Jason Chambers is terug voor Below Deck Down Under seizoen 2.

Komt kapitein Jason terug voor Below Deck Down Under seizoen 2?

Is kapitein Jason op Below Deck Down Under vrijgezel?

Below Deck Down Under is gefilmd aan de noordoostkust van Australië, langs het wereldberoemde Great Barrier Reef.

Waar wordt Below Deck Down Under gefilmd?

Veelgestelde vragen over Below Deck Down Under

De favoriete zeeman van het internet, kapitein Jason Chambers , keert terug voor seizoen 2 van Below Deck Down Under. Chef Stew Aesha Scott en een gloednieuwe crew voegen zich bij hem. Hier is de volledige cast:

Het Canadese streamingplatform Global TV biedt seizoen 1 van Below Deck Down Under aan. Seizoen 2 zal naar verwachting ook op de dienst gestreamd worden. Afleveringen kunnen meestal on-demand gratis worden gestreamd in de eerste zeven dagen na de uitzending, daarna moet je je aanmelden bij een tv-aanbieder om te kunnen streamen.

Kijk Below Deck Down Under in Canada

Sling TV is een andere populaire cord-cutting optie die een heleboel tv-zenders aanbiedt, waaronder Bravo. Je hebt een Sling Blue of Sling Orange & Blue abonnement nodig om Below Deck Down Under seizoen 2 op Bravo en seizoen 1 te streamen.

Kijk Below Deck Down Under op Sling

YouTube TV is de cord-cutter die live tv van meer dan 100 populaire kabelzenders biedt. Je hebt toegang tot Bravo en kunt Below Deck Down Under seizoen 2 kijken wanneer het vanaf 17 juli wordt uitgezonden. Nieuwe gebruikers kunnen het programma 14 dagen gratis uitproberen.

Kijk Below Deck Down Under op YouTube TV

Hayu is een toevluchtsoord voor fans van reality tv-series buiten de VS. Het nieuwe seizoen van Below Deck Down Under wordt gestreamd op Hayu, met seizoen 1 nu on demand beschikbaar. Nieuwe gebruikers kunnen genieten van een gratis proefperiode van zeven dagen.

Kijk Below Deck Down Under op Hayu

Wil je Below Deck Down Under gratis streamen? De Australische streamer 7plus heeft seizoen 1 momenteel on demand beschikbaar op hun site. Seizoen 2 zal naar verwachting ook beschikbaar zijn zodra het uitgezonden wordt. En ja, het is helemaal GRATIS om te kijken als je je aanmeldt!

Kijk Below Deck Down Under gratis op 7Plus

Afleveringen van Below Deck Down Under seizoen 2 zullen de volgende dag (dinsdag) op Peacock verschijnen, na de première op Bravo TV op maandag. Peacock is een betaalbare optie voor wie alle versies van Below Deck wil kijken, inclusief seizoen 1 van Below Deck Down Under.

Kijk Below Deck Down Under op Peacock

Het kabelnetwerk Bravo TV is de thuisbasis van Below Deck Down Under. Je kunt elke nieuwe aflevering op maandag streamen als je een Roku of tv gebruikt, of de volgende dag kijken via de Bravo-app of -website. Heb je geen kabel? Lees dan verder voor meer streamingopties.

Kijk Below Deck Down Under op Bravo

Afleveringen van Below Deck Down Under worden vanaf 17 juli wekelijks uitgezonden op Bravo en gestreamd op Peacock .

Below Deck Down Under gaat in première op Bravo op maandag 17 juli om 20.00 uur ET . Afleveringen worden wekelijks uitgezonden, maar vanaf 24 juli worden er wekelijks dubbele afleveringen op hetzelfde tijdstip uitgezonden.

Below Deck Down Under seizoen 2 releasedatum

Below Deck Down Under is een spin-off van de hit reality tv-show Below Deck . De spin-off speelt zich af in de wateren van de noordoostelijke kust van Australië in de buurt van het Great Barrier Reef en richt zich op het leven van bemanningsleden die werken en verblijven aan boord van een luxueus superjacht, de M/Y Northern Sun, tijdens het charterseizoen. Elk bemanningslid heeft een eigen rol en moet navigeren door de eisen (en drama!) van zowel gasten als medezeilers terwijl ze de zeeën bevaren.

Allemaal aan boord! Below Deck Down Under is terug voor het tweede seizoen - met de knappe fan-favoriet kapitein Jason om ons mee te nemen in de wateren bij Australië. Hier lees je hoe je elke aflevering online kunt streamen.

