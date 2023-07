Below Deck Down Under ist nicht auf Netflix verfügbar.

Ist Below Deck Down Under auf Netflix?

Ja, Kaptiän Jason Chambers ist bei Below Deck Down Under Staffel 2 wieder dabei.

Ist Kapitän Jason bei Below Deck Down Under Staffel 2 wieder dabei?

Ist Kapitän Jason in Below Deck Down Under single?

Below Deck Down Under wird an der Nordostküste Australiens, entlang des weltberühmten Great Barrier Reefs, gedreht.

Wo wird Below Deck Down Under gedreht?

Below Deck Down Under FAQ

Der Lieblingsmatrose des Internets, Kapitän Jason Chambers , kehrt für Staffel 2 von Below Deck Down Under zurück. Ihm zur Seite stehen die Chef-Stewardess Aesha Scott und eine brandneue Crew. Hier ist die komplette Besetzung:

Die kanadische Streaming-Plattform Global TV zeigt Staffel 1 von Below Deck Down Under. Erwartungsgemäß wird auch Staffel 2 über den Dienst zum Streaming verfügbar sein. In der Regel können Episoden in den ersten sieben Tagen nach der Ausstrahlung kostenlos auf Abruf gestreamt werden. Danach müssen Sie sich bei einem TV-Anbieter anmelden, um streamen zu können.

Schauen Sie Below Deck Down Under in Kanada

Sling TV ist eine weitere beliebte Online-TV-Option, die eine Vielzahl von Fernsehkanälen, darunter auch Bravo, anbietet. Sie benötigen ein Abo von Sling Blue oder Sling Orange & Blue, um Below Deck Down Under Staffel 2 auf Bravo zu streamen und um Zugang zu Staffel 1 zu erhalten.

Streamen Sie Below Deck Under auf Sling

YouTube TV ist der Online-TV-Dienst, der Live-TV von über 100 beliebten Kabelkanälen bietet. Sie können auf Bravo zugreifen und sich Below Deck Down Under Staffel 2 ansehen, sobald die Serie ab dem 17. Juli ausgestrahlt wird. Für neue Nutzer gibt es eine großzügige 14-tägige kostenlose Testphase.

Streamen Sie Below Deck Down Under auf YouTube TV

Hayu ist eine Oase für Fans von Reality-TV-Serien außerhalb der USA. Die neue Staffel von Below Deck Down Under wird auf Hayu gestreamt, wobei Staffel 1 bereits auf Abruf verfügbar ist. Neue Nutzer können das Angebot sieben Tage lang kostenlos testen.

Schauen Sie Below Deck Down Under auf Hayu

Möchten Sie Below Deck Down Under kostenlos streamen? Der australische Streamingdienst 7plus bietet derzeit Staffel 1 auf Abruf auf seiner Website an. Staffel 2 wird voraussichtlich ebenfalls verfügbar sein, sobald sie ausgestrahlt wird. Und ja, Sie können die Serie nach der Registrierung völlig KOSTENLOS ansehen!

Schauen Sie Below Deck Down Under kostenlos auf 7Plus

Am Folgetag nach der Premiere montags auf Bravo TV werden die Episoden von Below Deck Down Under Staffel 2 dienstags auf Peacock ausgestrahlt. Peacock bietet eine erschwingliche Option für diejenigen, die alle Versionen von Below Deck, einschließlich Staffel 1 von Below Deck Down Under, ansehen möchten.

Schauen Sie Below Deck Down Under auf Peacock

Der Kabelsender Bravo TV ist die Heimat von Below Deck Down Under. Wenn Sie einen Roku oder einen Fernseher verwenden, können Sie jeden Montag die neue Folge streamen oder sie am nächsten Tag über die Bravo-App oder die Website ansehen. Sie haben kein Kabelfernsehen? Lesen Sie weiter für weitere Streaming-Optionen.

Schauen Sie Below Deck Down Under auf Bravo

Die Episoden von Below Deck Down Under werden ab dem 17. Juli wöchentlich auf Bravo ausgestrahlt und auf Peacock gestreamt.

Below Deck Down Under hat am Montag, den 17. Juli um 20 Uhr ET Premiere auf Bravo . Die Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt, allerdings werden ab dem 24. Juli wöchentlich Doppelfolgen zu dieser Uhrzeit gezeigt.

Below Deck Down Under Staffel 2 Erscheinungsdatum

Below Deck Down Under ist ein Ableger der erfolgreichen Reality-TV-Show Below Deck . Das Spin-Off spielt in den Gewässern der nordöstlichen Küste Australiens in der Nähe des Great Barrier Reefs und konzentriert sich auf das Leben der Crewmitglieder, die während der Chartersaison an Bord einer luxuriösen Superyacht, der M/Y Northern Sun, arbeiten und wohnen. Jedes Besatzungsmitglied hat eine bestimmte Rolle und muss sich mit den Anforderungen (und Dramen!) der Gäste und der anderen Yachties auseinandersetzen, während sie die Meere befahren.

Alle Mann an Bord! Below Deck Down Under kehrt für seine zweite Staffel zurück – mit dem bei den Fans sehr beliebten Kapitän Jason, der uns durch die Gewässer vor Australien führt. Hier erfahren Sie, wie Sie jede Folge online streamen können.

Wo Sie Below Deck Down Under streamen können

Wo Sie Below Deck Down Under streamen können

Wo Sie Below Deck Down Under streamen können

