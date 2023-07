Below Deck Down Under kan inte streamas på Netflix.

Finns Below Deck Down Under på Netflix?

Ja, kapten Jason Chambers är tillbaka i Below Deck Down Under säsong 2.

Är kapten Jason med i Below Deck Down Under säsong 2?

Är kapten Jason i Below Deck Down Under singel?

Below Deck Down Under filmas på Australiens nordöstra kust längs det världsberömda Stora barriärrevet.

Var filmas Below Deck Down Under?

Vanliga frågor om Below Deck Down Under

Internets favoritsjöman, kapten Jason Chambers , återvänder för säsong 2 av Below Deck Down Under. Han får sällskap av chefskocken Aesha Scott och en helt ny besättning. Här är hela rollistan:

Den kanadensiska streamingplattformen Global TV har säsong 1 av Below Deck Down Under. Säsong 2 förväntas kunna streamas från tjänsten också. Avsnitten kan vanligtvis streamas on demand gratis de första sju dagarna efter att de har sänts, och därefter behöver du logga in med en TV-leverantör för att streama.

Se på Below Deck Down Under i Kanada

Sling TV är ytterligare en populär kabelfri tjänst som har mängder med TV-kanaler, inklusive Bravo. Du behöver ha paketen Sling Blue eller Sling Orange & Blue för att streama Below Deck Down Under säsong 2 på Bravo och för att se säsong 1.

Se Below Deck Down Under på Sling

YouTube TV är en kabelfri tjänst som erbjuder live-TV från över 100 populära kabelkanaler. Du kan se på Bravo och Below Deck Down Under säsong 2 när det har premiär från 17 juli. Nya användare kan också nyttja en generös provperiod i 14 dagar.

Se Below Deck Down Under på YouTube TV

Hayu är himmelriket för folk som älskar realityserier men inte bor i USA. Den nya säsongen av Below Deck Down Under kan streamas på Hayu, och säsong 1 finns redan idag on demand. Nya användare kan prova tjänsten gratis i sju dagar.

Se på Below Deck Down Under på Hayu

Vill du streama Below Deck Down Under helt gratis? Australiska streamingtjänsten 7Plus visar för närvarande säsong 1 gratis on demand på webbplatsen. Säsong 2 förväntas också kunna streamas där när den har haft premiär. Och ja, det är helt GRATIS att titta när du har registrerat dig!

Se Below Deck Down Under gratis på 7Plus

Avsnitt av Below Deck Down Under säsong 2 kommer ut på Peacock nästföljande dag (tisdag) efter att de har haft måndagspremiär på Bravo TV. Peacock är ett billigt alternativ för dig som vill streckkolla på alla versioner av Below Deck, inklusive säsong 1 av Below Deck Down Under.

Se Below Deck Down Under på Peacock

Kabelnätverket Bravo TV visar Below Deck Down Under. Du kan streama nya avsnitt när de släpps varje måndag om du använder en Roku eller TV, eller så kan du se dem nästa dag i Bravo-appen eller på webbplatsen. Har du inte kabel? Läs vidare för att se hur du kan streama online.

Se Below Deck Down Under på Bravo

Avsnitt av Below Deck Down Under sänds veckovis på Bravo från 17 juli och kan streamas på Peacock .

Below Deck Down Under har premiär på Bravo på måndagen den 17 juli 20:00 ET . Avsnitten sänds en gång i veckan från 24 juli , och dubbla avsnitt sänds i följd varje vecka.

Below Deck Down Under säsong 2 releasedatum

Below Deck Down Under är en spin-off på den populära realityserien Below Deck . Spin-off-serien utspelar sig i vattnet på Australiens nordöstra kust nära Stora barriärreven, och fokuserar på besättningen som jobbar och bor på en lyxig superjakt, M/Y Northern Sun, under chartersäsongen. Varje besättningsmedlem har en bestämd roll och behöver navigera kraven (och dramat!) från både gäster och andra jaktsällskap på de öppna haven.

Alle man på däck! Below Deck Down Under är tillbaka med säsong två där den hunkiga favoritkaptenen Jason tar oss ut på Australiens vatten. Så här gör du för att streama varje avsnitt online.

Var du kan se Below Deck Down Under

Var du kan se Below Deck Down Under

Var du kan se Below Deck Down Under

