Keys er inkludert i ethvert ExpressVPN-abonnement og er innebygd i appene våre for iOS og Android. Vil du bruke Keys på datamaskinen din? Last ned nettleserutvidelsen Keys for Chrome, kompatibel med nettleserne Brave, Edge, Opera og Vivaldi.

Sjekk om noen data knyttet til e-postadressen din har blitt avslørt i et datainnbrudd. Keys bruker HaveIBeenPwned (HIBP) for å overvåke og varsle deg om eksponerte passord.

De kryptografiske funksjonene brukt av passordlagringen for å lagre innloggingsopplysningene ga et helhetlig solid inntrykk.

Dine brukernavn, passord, tidsbaserte engangspassord (TOTP), sikre notater og kreditt-/debetkortdetaljer dekrypteres bare akkurat når de brukes, for eksempel når du velger å vise dem eller kopiere dem til utklippstavlen. Ved å holde hemmelighetene kryptert selv når hvelvet er låst opp, reduserer vi muligheten for at disse hemmelighetene kan bli stjålet.

Når du lagrer elementer i Keys, vil hovedpassordet og all annen klartekstinformasjon aldri forlate enheten. Derfor har ExpressVPN Keys og dets servere ingen mulighet til å få tilgang til denne informasjonen. Selv om en sofistikert angriper på en eller annen måte skulle få tilgang til systemene våre, vil all informasjonen din forbli ende-til-ende-kryptert.

