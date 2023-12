Dine elementer forbliver krypterede, indtil de bruges

Dine brugernavne, adgangskoder, tidsbaserede engangsadgangskoder (TOTP'er), sikre noter og kredit-/betalingskortoplysninger dekrypteres kun i det øjeblik, de bruges, f.eks. når du vælger at vise eller kopiere dem til din udklipsholder. Ved at holde hemmelighederne krypterede, selv når boksen er låst op, reducerer vi muligheden for, at disse hemmeligheder bliver stjålet.