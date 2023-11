I tuoi segreti restano con te

La crittografia a conoscenza zero consente di archiviare gli elementi in Keys in modo che solo tu, la persona che possiede la password primaria segreta, possa accedervi. In altre parole, gli oggetti memorizzati sono così sicuri che nemmeno noi possiamo vederli.

Quando si archiviano elementi in Keys, la password principale e qualsiasi altra informazione in chiaro non lasciano mai il dispositivo. Pertanto, ExpressVPN Keys e i suoi server non hanno modo di accedere a queste informazioni. Anche se un aggressore esperto dovesse in qualche modo accedere ai nostri sistemi, tutte le tue informazioni rimarranno crittografate end-to-end.