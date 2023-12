Seus segredos ficam com você

A criptografia de conhecimento zero permite que você armazene itens no Keys de uma forma que somente você — a pessoa com a senha primária secreta — possa acessar. Em outras palavras, seus itens armazenados são tão seguros que nem nós podemos vê-los.

Quando você armazena itens no Keys, sua senha principal e qualquer outra informação em texto simples nunca saem do seu dispositivo. Portanto, o ExpressVPN Keys e seus servidores não têm como acessar essas informações. Mesmo que um invasor sofisticado consiga de alguma forma acessar nossos sistemas, todas as suas informações permanecerão criptografadas de ponta a ponta.