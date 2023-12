Keys est inclus dans tout abonnement ExpressVPN et est accessible directement dans nos applis pour iOS et Android . Vous souhaitez utiliser Keys sur votre ordinateur ? Téléchargez l'extension de navigateur Keys pour Chrome, compatible avec les navigateurs Brave, Edge, Opera et Vivaldi.

À noter : Sécurité du mot passe n'est disponible que dans ExpressVPN Keys pour Android et iOS, et sera bientôt disponible dans l'extension de navigateur Keys.

URL non sécurisés, parce que toute donnée transitant entre vous et le site web n'est pas chiffrée

ExpressVPN Keys est bien plus qu'un gestionnaire de mots de passe - il peut vous alerter sur les violations de données, évaluer la sécurité de votre mot de passe et même générer des codes à usage unique pour l'authentification à deux facteurs.

Nous parlons en profondeur du design, de la philosophie et des principes cryptographiques sur lesquels Keys a été conçu, maintenu et amélioré dans notre livre blanc technique .

Lorsque vous sauvegardez des données dans Keys, votre mot de passe principal et d'autres informations textuels ne quittent jamais votre appareil. Par conséquent, ExpressVPN Keys et ses serveurs n'ont aucun moyen d'accéder à ces informations. Même si un attaquant sophistiqué pouvait d'une manière ou d'une autre accéder à nos systèmes, toutes vos informations resteront chiffrées de bout en bout.

Découvrez-en plus sur notre engagement dans la protection de vos mots de passe et de votre vie privée.

