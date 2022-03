Meilleur VPN pour Nvidia Shield TV Pro

Nvidia Shield est un appareil de streaming multimédia qui fonctionne sous le système d'exploitation Android TV et se connecte à votre télévision via un câble HDMI. Il se connecte à votre connexion internet domestique et vous permet de projeter des jeux Android comme Minecraft et Fortnite sur votre télévision. Il permet également de diffuser en streaming du contenu gratuit et payant de services comme Amazon Prime Video, Netflix, HBO Now, YouTube, Plex, et BBC iPlayer.