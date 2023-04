Vaikka Braven sisäänrakennettu VPN tarjoaakin suojaa Brave-selaimen käyttäjille, siinä on joitain suuria eroja itsenäisiin maksullisiin VPN-palveluihin. Ensinnäkään, se ei tarjoa laajaa palvelinsijaintien valikoimaa monipuolista sijainnin vaihtamista varten. Toiseksi, siihen ei tällä hetkellä kuulu verkon hätäkatkaisutoimintoa, vaikka sellainen on kehitteillä.

Verkkoyksityisyys ja -turvallisuus ovat perusoikeuksia huolimatta siitä, mitä kieltä puhut. Siksi Braven VPN-laajennus on saatavilla 17 eri kielellä, ja lisää on tulossa .

