The Real Housewives of Atlanta ei ole tällä hetkellä saatavilla Etelä-Afrikassa.i

Jos et ole Yhdysvalloissa , Hayu -suoratoistopalvelu on täydellinen ratkaisu RHOA:n uusimpien jaksojen katseluun. Uudet jaksot voi katsoa Hayusta ensiesistystä seuraavana päivänä, ja palvelussa on myös kaikki Atlantan täydellisten naisten aiemmat kaudet. Uudet käyttäjät voivat hyödyntää seitsemän päivän ilmaiskokeilun .

Katso The Real Housewives of Atlanta -sarja YouTubeTV:stä

The Real Housewives of Atlanta 2023 -sarja on katsottavissa seuraavilla alustoilla: Bravo TV , Peacock ja Hayu . Aiempia kausia voi katsoa Prime Video -palvelusta.

On aika ottaa kalenterit esiin! Vuoden 2023 Atlantan täydelliset naiset alkaa sunnuntaina 7.5. kello 20 ET . Jaksoja esitetään kerran viikossa Bravolla ja ne voi striimata seuraavana päivänä Peacock -palvelussa. Tiedossa ei ole vielä, kuinka kauan sarja kestää, mutta aiemmilla kausilla jaksoja on ollut noin 20.

Alkamaisillaan on 15. kausi sarjasta, joka muistetaan internetin rakastamasta täydellisestä naisesta, NeNe Leakesista . Pitkäikäisessä sarjassa seurataan usean varakkaan atlantalaisen hulppeaa elämää. NeNe Leakes jätti sarjan 12. kauden jälkeen, mutta luvassa on edelleen kutkuttavaa draamaa ja jännittäviä käänteitä.

Valmistaudu Atlantan täydellisten naisten (The Real Housewives of Atlanta eli RHOA) uusimpaan kauteen! Kerromme kaiken tarvittaen draamaa pursuavasta kaudesta – mukaan lukien erilaiset tavat sen katsomiseen.

