Cómo funciona una VPN segura con Locast

No. Usted tendrá que registrarse para obtener una cuenta gratuita de Locast por separado, pero no le tomará mucho.

Locast es un servicio gratuito que ofrece streaming en vivo de canales de TV locales de Estados Unidos por internet. Estos canales son gratuitos para cualquiera que los ve al aire dentro de estos mercados, pero verlos en línea a menudo requiere de las credenciales de un proveedor de televisión de paga, como una compañía de cable o satélite, o un servicio de corte de cable solo por internet. Locast le ofrece una alternativa a aquellos usuarios que no pueden ver canales por los medios tradicionales, ya sea porque no tienen televisión ni antena, o porque la señal está bloqueada por las condiciones locales.

