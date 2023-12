Wrexham AFC er verdens tredjeældste professionelle fodboldhold, og de kæmpede for at klare sig både på og uden for banen – indtil holdets nye ejere kom ind i billedet. De var ingen ringere end Hollywood-stjernerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney, der købte klubben i 2021, og som for alvor begyndte at investere for at puste nyt liv i den engang så blomstrende walisiske klub.

Sæson 2 af Welcome to Wrexham fortsætter, hvor den første sæson slap. Vi følger Reynolds og McElhenneys rejse, mens de forsøger at løfte underdog-holdet til succes.