Sling

Pris: Fra 40,99 USD/måned

Gratis prøveperiode: Ingen

Sling TV er et annet utmerket kabelkuttende alternativ. Strømmetjenesten har FX, slik at du kan strømme Welcome to Wrexham sesong 2 mens den sendes. Du må kanskje oppgi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222) for å få tilgang til tjenesten. For øyeblikket tilbyr ikke Sling en gratis prøveperiode.

Amerikanere som ser med ExpressVPN bør velge en amerikansk serverlokasjon for den beste opplevelsen.